Julia Baird, hermana de John Lennon, arremete: “Las biopics de los Beatles no capturan Liverpool”

Julia Baird, media hermana de John Lennon, expresó su descontento con las cuatro películas biográficas sobre The Beatles, dirigidas por Sam Mendes, que se estrenarán en 2028. Criticó la elección de actores no liverpulianos, como Paul Mescal y Harris Dickinson, argumentando que nadie puede replicar el auténtico acento de Liverpool.

Julia Baird, de 78 años, no está nada contenta con el rumbo de las biopics de The Beatles. En una entrevista con The Telegraph, la media hermana de John Lennon cuestionó la decisión del director Sam Mendes de no incluir actores de Liverpool en el reparto. “¿De verdad investigaron actores de Liverpool? Nadie puede imitar el acento scouse. Están haciendo todo mal”, afirmó Baird, destacando la rica tradición teatral de la ciudad.

El elenco anunciado en CinemaCon 2025 incluye a Harris Dickinson (John Lennon), Paul Mescal (Paul McCartney), Joseph Quinn (George Harrison) y Barry Keoghan (Ringo Starr). Ninguno es de Liverpool: Dickinson y Quinn son londinenses, mientras que Mescal y Keoghan son irlandeses.

La importancia del acento scouse para Baird

Para Baird, el acento de Liverpool, conocido como scouse, es esencial para capturar la esencia de los Beatles. “Tenemos escuelas de actuación aquí. Hay actores esperando su gran oportunidad”, dijo en MailOnline, refiriéndose a talentos locales que podrían haber encarnado a los Fab Four con autenticidad. Su crítica apunta a que la producción, liderada por Sony Pictures y Neal Street Productions, pasó por alto la identidad cultural de la banda.

Baird también expresó su frustración por no haber sido consultada. “¡Nunca me van a preguntar! Soy la última persona con la que Mendes querría hablar, porque no puede inventárselo”, aseguró, subrayando su conexión directa con la historia de su hermano.

Un proyecto ambicioso con apoyo oficial

A pesar de las críticas, el proyecto cuenta con el respaldo de Paul McCartney, Ringo Starr y los herederos de John Lennon y George Harrison, quienes otorgaron derechos completos sobre la vida y música de la banda, algo inédito para un biopic. Sam Mendes, ganador del Oscar por American Beauty, planea cuatro películas interconectadas, cada una centrada en un Beatle, que se estrenarán simultáneamente en abril de 2028 como un “maratón cinematográfico”.

Mendes destacó que la historia de los Beatles es “demasiado grande para una sola película” y busca ofrecer una visión profunda de cada miembro.

El legado de los Beatles bajo escrutinio

El descontento de Baird no es nuevo en proyectos sobre los Beatles. Películas como Backbeat (1994) y Nowhere Boy (2009), basada en su propia biografía, han generado controversias por inexactitudes. Baird, autora de Imagine This, ha defendido la autenticidad de la historia de su hermano, criticando narrativas que distorsionan su vida.

“Ser la hermana de John es un privilegio, pero desearía que nunca hubiera visto una guitarra”, confesó Baird, reflexionando sobre el trágico destino de Lennon, asesinado en 1980.

¿Un error de casting o una oportunidad perdida?

La controversia de Baird pone en el centro el debate sobre la autenticidad en los biopics. Mientras el proyecto promete ser un hito, con actores reconocidos y el respaldo de los Beatles, la falta de talento liverpuliano podría alienar a los fans más puristas. ¿Lograrán Mescal y compañía capturar el espíritu de los Fab Four? Solo el tiempo, y el acento, lo dirán.