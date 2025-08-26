Juez dicta prisión preventiva por 4,9 toneladas de precusores químicos en Carchi

En Tulcán, Carchi, Ecuador, Hugo C., fue procesado el 26 de agosto de 2025 por el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Esto tras ser interceptado el sábado 23 de agosto en la vía del Ciclista transportando precusores químicos para fabricar cocaína.

La Policía encontró 4,9 toneladas de precursores químicos en un camión blanco que conducía, lo que llevó al Juez de turno a dictar prisión preventiva. La instrucción fiscal dura 30 días.

La detención

La aprehensión ocurrió en la madrugada del sábado 23 de agosto de 2025. Esto cuando unidades de la Policía Nacional interceptaron un camión blanco conducido por Hugo C., en la vía del Ciclista. Allí transporaba precusores químicos.

Los uniformados, alertados por la conducta del conductor, realizaron una inspección que reveló varios sacos de yute café conteniendo una sustancia polvorienta blanca. Hugo C., afirmó que se trataba de bicarbonato, pero las sospechas llevaron al traslado del vehículo y el conductor a la Jefatura Antinarcóticos de la Subzona Carchi.

En el centro de control, las pruebas de campo confirmaron que la sustancia, con un peso de 4,9 toneladas, consistía en carbonatos y/o bicarbonatos. Precursores químicos utilizados en el procesamiento de drogas ilícitas.

El hallazgo de precusores

Este hallazgo fue clave para la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, donde el Fiscal de turno presentó los elementos probatorios contra el procesado. El Juez de turno, tras evaluar las pruebas, dictó prisión preventiva para Hugo C., considerando el riesgo de fuga y la magnitud del delito.

La instrucción fiscal, que tendrá una duración de 30 días, buscará determinar las conexiones de esta carga de precusores químicos con redes de narcotráfico, un problema recurrente en la zona fronteriza.

Contexto de Narcotráfico en Carchi

Tulcán, por su ubicación en la frontera con Colombia, es un punto crítico para el tráfico de precursores y drogas. Según el Ministerio del Interior, Carchi reportó un incremento del 20% en incautaciones en 2025, con operativos que han desmantelado rutas de procesamiento químico. Los precursores, como los encontrados, son esenciales para la producción de cocaína, lo que sugiere una operación de gran escala.

La vía del Ciclista, escenario del operativo, es frecuentemente utilizada por traficantes debido a su acceso a zonas rurales. Las autoridades han reforzado los controles, pero la sofisticación de los métodos de ocultamiento sigue siendo un desafío. (27)