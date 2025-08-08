COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Joven estudiante de Comunicación asesinado durante robo en avenida Flavio Reyes, en Manta

Sebastián Rivadeneira, estudiante de Comunicación, fue asesinado esta madrugada durante un asalto en Manta. La Policía capturó a los presuntos responsables del crimen.
Sebastián, el joven comunicador que fue asesinado en la Flavio Reyes por oponerse a un robo
Sebastián, el joven comunicador que fue asesinado en la Flavio Reyes por oponerse a un robo

Redacción

Redacción ED.

Un universitario identificado como Sebastián Rivadeneira fue asesinado la madrugada de este viernes, 8 de agosto de 2025, en la avenida Flavio Reyes, en Manta, tras oponerse a un asalto perpetrado por sujetos armados. La víctima, estudiante de la Facultad de Comunicación de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), recibió un disparo en la cabeza cuando intentó resistirse al robo. La Policía Nacional detuvo a los presuntos responsables.

Asalto mortal en una de las avenidas más transitadas de Manta

El hecho ocurrió cuando Sebastián Rivadeneira se encontraba reunido con un grupo de amigos en el mencionado sector. De acuerdo versión preliminar, un vehículo Kia color gris se acercó al lugar con varios ocupantes armados, quienes intimidaron al grupo de jóvenes y los despojaron de sus pertenencias.

Según testigos, Rivadeneira habría intentado resistirse al robo, lo que provocó que uno de los agresores le disparara a quemarropa en la cabeza. El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Rodríguez Zambrano, pero llegó sin signos vitales.

Operativo policial cerca de la Flavio Reyes y captura de los presuntos agresores

Después del crimen, la Policía Nacional desplegó un operativo, logrando la captura de al menos tres sospechosos, quienes presuntamente estarían vinculados al asesinato de Rivadeneira.

Fuentes oficiales indicaron que los aprehendidos estarían involucrados en otros hechos delictivos registrados recientemente en la ciudad. Entre las evidencias levantadas se encuentran un arma de fuego y pertenencias de las víctimas.

Víctima: un joven comunicador en formación

Sebastián Rivadeneira, de 22 años, cursaba el último semestre en la Facultad de Comunicación Social de la ULEAM. Era reconocido por sus compañeros y docentes por su desempeño como periodista deportivo, una actividad que ejercía de forma paralela a sus estudios.

En redes sociales, el caso generó indignación y llamados a las autoridades para reforzar la seguridad en Manta. Amigos y conocidos de Sebastián han expresado su pesar por el deceso del universitario.

La avenida Flavio Reyes, donde ocurrió el crimen, es una de las más transitadas de Manta, especialmente durante las noches y fines de semana. (12)

