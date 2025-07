Joven española revela romance con Iker Casillas: «Nos niega a todas»

El exfutbolista español Iker Casillas está en el ‘ojo del huracán’ por sus presuntas relaciones románticas, pese a que él sostiene que vive la soltería total desde hace cuatro años.

Ahora, la joven española Elisa Hernández apareció en el programa ‘D Corazón’ de RTVE, transmitido desde Madrid, asegurando que mantuvo un vínculo sentimental con el deportista, quien a su vez se habría involucrado con la colombiana Juliana Pantoja.

Asegura que Iker Casillas niega a todas sus conquistas

Hernández, quien participó en el espacio conducido por Anne Igartiburu, indicó que mantuvo una relación con Casillas, de 44 años, a pesar de tener pareja propia. Según sus palabras, el exguardameta del Real Madrid le habría asegurado que rumores previos sobre un romance con Claudia Bavel eran falsos, calificándola como alguien que «se lo había inventado todo».

Hernández afirmó haber descubierto que esas afirmaciones no eran ciertas, sugiriendo que Casillas negó consistentemente sus vínculos con varias mujeres. «Me he dado cuenta de que él realmente sigue como un patrón con las chicas. Cuando terminaba el tema de Claudia Bavel, me dijo que todo era mentira, que era una loca que se lo había inventado todo. Y yo sé perfectamente que esta chica no se ha inventado nada. Y lo que hace es que nos niega a todas», comentó.

Hernández señaló que su relación con el deportista se extendió por un período significativo, destacando que los eventos con Bavel ocurrieron meses atrás. Además, dijo sentirse afectada por las acciones de Casillas, quien recientemente viajó a Cartagena con Pantoja. «He visto todas las cosas con Juliana Pantoja y sé que es verdad lo que dice la chica. Y ha estado con las dos haciendo lo que le ha dado la gana. Me vendía una versión de él como que él no se acostaba con nadie, que las chicas estaban todas locas por él y se aprovechaban de él. Me vendió una versión y me estoy dando cuenta de que esto no es así«, aseguró.

El exfutbolista defiende su soltería

El exguardameta, retirado desde 2020, ha enfrentado múltiples rumores sobre su vida sentimental desde su divorcio con Sara Carbonero.

Pantoja, de 26 años, afirmó en TardeAR que mantuvo contacto con Casillas durante tres años, mientras que Hernández sugirió un vínculo prolongado. Él , por su parte, ha insistido en entrevistas que está soltero y puede «hacer lo que le dé la gana», rechazando especulaciones sobre relaciones exclusivas.

“Llevo 4 años soltero y puedo hacer lo que me dé la gana con mi vida (…) No le han dado ni a una”, ha dicho sobre los presuntos vínculos amorosos que le crean los programas de farándula.

El matrimonio y divorcio de Iker Casillas

Iker Casillas contrajo matrimonio con la periodista Sara Carbonero el 20 de marzo de 2016 en una ceremonia secreta en Madrid, tras 11 años de relación. La pareja tuvo dos hijos, Martín (2014) y Lucas (2016).

Tras superar retos como un infarto de Casillas en 2019 y un cáncer de ovario de Carbonero, anunciaron su separación el 12 de marzo de 2021, destacando su compromiso como padres.

El divorcio se formalizó en abril de 2021 en un tribunal de Madrid, con custodia compartida y un acuerdo amistoso, priorizando el bienestar de sus hijos. (13).