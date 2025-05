Jombriel: «En Ecuador no hay empresarios que quieran invertir en la música»

El cantante ecuatoriano Jombriel, dueño del éxito musical ‘Vitamina’, confirmó que se separó de su mánager, Rommel Moisés.

La confirmación llega tras semanas de especulaciones, mientras el artista esmeraldeño se encuentra en Medellín, Colombia, para ser parte de los premios Heat a la música latina.

Jombriel confirmó la noticia

El anuncio lo hizo a través de sus historias de Instagram, donde dejó claro que la decisión responde al crecimiento de su carrera. Así descartó que la ruptura con Moisés se haya dado en malos términos.

«A todos mis fanáticos!!! Seguimos en música, viene mi primer álbum ‘De La Suerte’, no tengo lío con nadie, simplemente me tocaba dar otro paso a mi carrera y me tocó tomar una decisión. Bendiciones», publicó el artista en su cuenta oficial de Instagram.

Además del anuncio de su cambio de mánager, la confirmación de su primer álbum musical generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes han expresado su respaldo y entusiasmo.

Fueron semanas de especulaciones

Desde hace semanas se venía comentando en círculos del medio artístico que entre el cantante y su representante ya no había nada. Aunque las especulaciones eran constantes, Moisés habría hecho todo lo posible por mantener el asunto en secreto, informó diario Extra.

El medio nacional añadió que el mánager concedió un par de entrevistas a medios digitales, pero luego pidió que no se publicaran para evitar que la noticia se filtrara, pues no quería ser el responsable de dar a conocer la noticia.

Jombriel asegura que en Ecuador no hay apoyo para los artistas

En medio de su estadía en Medellín, el ecuatoriano ofreció una entrevista donde lamentó la falta de apoyo a los artistas en el país. «Allá no hay empresarios que quieran invertir en la música (…) porque allá te lo juro, mano, que hay harto talento, hay full talento», dijo el artista urbano.

Agregó que los empresarios locales no se dedican a un solo artista, para hacerlo crecer, sino que se aprovechan de su popularidad de forma momentánea. «Entonces, ¿qué es lo que pasa? No tenemos el apoyo de inversionistas, de empresarios de disqueras, porque allá lo único que hacen es coger un artista, dos o 3 conciertos y chao. Ahí queda (…) No es que buscan hacer conexiones y contacto», precisó.

Va por un premio Heat

Jombriel está viviendo por primera vez los Heat Latin Music Awards, que además de la gala de premiación que esta noche, comprende diversos eventos y shows que iniciaron el pasado domingo.

Dentro de los premios, el esmeraldeño está nominado como artista revelación. Además, es días anteriores tuvo una presentación artística.

Jombriel y su carrera en ascenso

El gran salto en la carrera de Jombriel llegó en noviembre de 2024 con el lanzamiento de «Parte y Choke». Esta canción, una fusión de dancehall y reggaetón, se viralizó rápidamente en plataformas como TikTok, Spotify, y YouTube, alcanzando el número uno en las listas de Billboard en Ecuador durante cuatro semanas consecutivas. Además, logró posicionarse entre los temas más escuchados en países como Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Colombia, y México.

Su éxito llevó a un remix con el reconocido cantante colombiano Ryan Castro, respaldado por Warner Music, consolidando su proyección internacional. La canción también fue popularizada por artistas como Nicki Nicole y Christian Chávez, quienes compartieron videos bailándola en redes sociales.

En 2025, Jombriel lanzó “Vitamina” junto al colombiano DFZM, un tema que se convirtió en un fenómeno viral incluso antes de su estreno oficial gracias a un fragmento compartido en TikTok. La canción alcanzó el primer lugar en el Top 50 de Spotify en Ecuador, superando a artistas como Bad Bunny. Además entró al Top 50 global de la plataforma.