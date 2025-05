Joe Jonas elogia a Sophie Turner: «Tener una madre así para mis hijas es un sueño»

El cantante Joe Jonas destacó la dedicación maternal de su exesposa Sophie Turner durante una reciente entrevista. Ambos, padres de Willa (4 años) y Delphine (2), consolidaron una relación armoniosa tras su divorcio en 2024. «Tener una madre así para mis hijas es un sueño», afirmó el artista en el programa ‘On Purpose Live Tour’ de Jay Shetty.

La estrategia educativa de la estrella musical prioriza modelos femeninos fuertes para sus pequeñas. «Quiero que admiren a mujeres empoderadas y desarrollen confianza ilimitada«, explicó. Además, enfatiza valores como mentalidad abierta y capacidad resolutiva para su crecimiento.

Ambas estrellas mantienen comunicación constante para garantizar el bienestar de sus hijas.

Joe Jonas y Sophie Turner: apoyo mutuo tras el divorcio

Sophie Turner demostró respaldo público a Joe Jonas tras el lanzamiento de su álbum ‘Music for People Who Believe in Love’. La actriz compartió en Instagram: «¡Vamos, @joejonas!», junto al enlace de su trabajo musical. Esta acción refleja la evolución positiva de su vínculo postseparación.

El disco, que explora las vivencias emocionales de la estrella estadounidense, incluye temas inspirados en su divorcio. «El amor se manifiesta de múltiples formas», declaró el cantante sobre su proceso creativo.

Valores familiares y proyección pública

Joe Jonas y Sophie Turner acordaron custodia compartida tras superar disputas legales en 2023. Actualmente, residen entre Estados Unidos y Reino Unido, priorizando la estabilidad emocional de las menores. «Nuestra meta es criar niñas seguras y ambiciosas», reiteró el integrante de los Jonas Brothers.

La relación entre los artistas comenzó en 2016 con un mensaje directo en Instagram, tras conocerse por una amiga en común, Hailee Steinfeld, durante los MTV Europe Music Awards. Sin embargo, tras dos bodas memorables en 2019 y el nacimiento de sus hijas, Willa (2020) y Delphine (2022), la pareja enfrentó tensiones irreconciliables, culminando en septiembre de 2023 cuando Joe solicitó el divorcio en Miami, alegando que el matrimonio estaba «irremediablemente roto».

Tras el divorcio, Sophie comenzó una relación con el aristócrata británico Peregrine Pearson en octubre de 2023, mientras que Joe fue vinculado brevemente con rumores sobre nuevas relaciones.