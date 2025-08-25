Joao Rojas avanza en su recuperación y ya trabaja en la cancha alterna con Barcelona SC

Joao Joshimar Rojas, futbolista ecuatoriano de Barcelona SC, comenzó trabajos de adaptación en el campo de entrenamiento del club la mañana de este lunes. Lo hizo junto al rehabilitador del cuerpo técnico liderado por el español Ismael Rescalvo. El ofensivo, de 28 años, se encuentra en la fase final de su recuperación tras una fractura de peroné sufrida en mayo de 2024. El objetivo es volver a las canchas en las próximas semanas.

El 16 de mayo de 2024, durante un encuentro de Copa Libertadores frente a São Paulo, Rojas sufrió una grave lesión tras una entrada de Igor Vinicius. Aquello resultó en la fractura de su peroné. En julio pasado, el jugador se sometió a una tercera intervención quirúrgica, en la cual se le realizó un injerto cutáneo. Lo que se buscó con ello fue mejorar la cicatrización de la herida.

Joao Rojas trabaja ante la mirada de Rescalvo

Según el reporte médico del club torero, la lesión está “clínicamente resuelta”, lo que permite al tricolor avanzar en su proceso de rehabilitación. Joao Rojas, quien ha sido una pieza clave en el esquema del Barcelona SC, trabaja ahora en ejercicios de readaptación física para recuperar su condición óptima. Aunque no se ha establecido una fecha exacta para su retorno a los terrenos de juego.

Sin embargo, el club guayaquileño estima que, en el mejor de los escenarios, podría estar disponible para el cuerpo técnico tras la fecha FIFA de eliminatorias, en la segunda semana de septiembre de 2025. La recuperación de Rojas es una noticia positiva para Barcelona SC, que busca reforzar su plantilla de cara a las competencias locales e internacionales.

Avanza el proceso de rehabilitación de Rojas

El futbolista, conocido por su velocidad y desborde, ha sido un pilar en el ataque del equipo guayaquileño, y su regreso es esperado por la hinchada torera. El cuerpo técnico, encabezado por Rescalvo, supervisa de cerca los progresos del jugador para garantizar una reincorporación sin riesgos. Se ha informado que el proceso de rehabilitación de Rojas se lleva a cabo en las instalaciones de entrenamiento del club, bajo estrictos protocolos médicos.

Barcelona SC no ha proporcionado detalles adicionales sobre el estado actual del jugador, pero las imágenes de su trabajo en el campo han generado optimismo entre los aficionados. Mientras tanto, el equipo continúa su preparación para los próximos compromisos en la LigaPro y la Copa Ecuador. Se mantiene la esperanza de contar pronto con el aporte de Joao Rojas en el terreno de juego.