Joan Laporta: la renovación de Lamine Yamal con el FC Barcelona “está hablada, pero no firmada”

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró que la renovación del joven talento Lamine Yamal está prácticamente acordada, pero todavía no firmada. El acuerdo definitivo se concretará una vez que el jugador cumpla la mayoría de edad, mientras el club trabaja paralelamente en otras renovaciones y refuerzos para la próxima temporada.

Lamine Yamal, prioridad en la agenda del FC Barcelona

Durante una entrevista concedida a TV3, Joan Laporta explicó que las conversaciones con Lamine Yamal y su entorno ya están adelantadas, pero que no se ha formalizado ningún acuerdo. “Está todo hablado, pero no está firmado. No puedo decir que esté hecho cuando no lo está. Apunta a que irá bien”, afirmó el dirigente azulgrana.

El jugador, que ha sido una de las revelaciones del club esta temporada, cumplirá 18 años en julio de 2025, momento a partir del cual podrá firmar contratos de mayor duración conforme a la normativa FIFA. Laporta destacó tanto las cualidades deportivas como la actitud personal de Yamal: “Es excepcional, también como persona. Es muy del Barça y hemos visto su compromiso”. El director deportivo Deco está a cargo de los aspectos formales de la renovación, que el club considera una prioridad estratégica.

Renovaciones clave y planificación deportiva

Laporta también abordó la situación de otros jugadores del primer equipo. Entre ellos, mencionó que el club busca extender los contratos de Frenkie de Jong, Raphinha e Iñigo Martínez. La intención es mantener una base sólida de cara al nuevo proyecto deportivo que liderará el recién anunciado técnico Hansi Flick.

“Queremos renovar a jugadores importantes, pero también mejorar el equipo en algunas posiciones”, señaló Laporta, sin especificar qué áreas se reforzarán ni los nombres de posibles fichajes. La política de fichajes quedará a cargo del equipo técnico liderado por Deco y Flick. Esta etapa de transición es clave para el club, que busca reconstruir un plantel competitivo tras una temporada marcada por la irregularidad y la salida de Xavi Hernández como entrenador.

Regreso al Camp Nou y Joan Gamper

Otro de los anuncios relevantes hechos por Laporta fue la confirmación del regreso progresivo al Camp Nou, actualmente en remodelación. El presidente adelantó que el trofeo Joan Gamper se disputará en el nuevo estadio los días 9 y 10 de agosto como prueba piloto.

“Haremos pruebas de acceso y de diferentes condiciones. El regreso será progresivo y no está previsto jugar partidos en Montjuïc, salvo imprevistos”, indicó Laporta. El club prevé que los primeros encuentros oficiales de la temporada 2025/26 como local se jueguen en el nuevo Camp Nou entre finales de septiembre y comienzos de octubre, mientras que los primeros partidos de LaLiga se jugarán fuera de casa.

Futuro de Lamine Yamal: pieza clave del proyecto Barça

La renovación de Lamine Yamal, quien se ha consolidado como una de las jóvenes promesas más importantes del fútbol europeo, es un objetivo prioritario para el FC Barcelona. Con apenas 17 años, el extremo ya es internacional con la selección española absoluta y ha sido titular en varios partidos importantes esta temporada.

Desde su debut, Yamal ha mostrado un nivel competitivo excepcional y se ha ganado la confianza del cuerpo técnico y de la afición. En un contexto donde el Barça apuesta por su cantera para sostener su proyecto económico y deportivo, asegurar la continuidad del jugador es fundamental. El club confía en que su vínculo emocional con el Barça, junto con las condiciones contractuales que se definirán al cumplir la mayoría de edad, garantizarán su permanencia a largo plazo.