Hace 2 meses
Jhafets Reyes, talento ecuatoriano, extiende su contrato con Cartagena

Jhafets Reyes, portero ecuatoriano de 18 años, renovó con FC Cartagena hasta 2028, consolidándose como apuesta para la portería tras su debut en LaLiga Hypermotion.
El FC Cartagena y el portero ecuatoriano Jhafets Reyes acordaron la extensión de su contrato hasta junio de 2028 el 15 de agosto de 2025 en Cartagena, España, para reforzar la portería del club en la Primera RFEF, según anunció el equipo en su sitio web oficial. Reyes, de 18 años, debutó en LaLiga Hypermotion 2024-2025 y representa una apuesta a largo plazo tras el descenso del equipo.

Trayectoria de Jhafets Reyes

Jhafets Christ Dick Reyes, nacido el 16 de septiembre de 2006 en Murcia, España, de padre nigeriano y madre ecuatoriana, se unió al FC Cartagena en 2023 para integrar el segundo equipo juvenil. Su desempeño lo llevó al filial en la Tercera RFEF, debutando el 15 de octubre de 2023 en una derrota 1-0 ante Marbella FC. En la temporada 2024-2025, dio el salto al primer equipo, jugando dos partidos en LaLiga Hypermotion contra Racing de Ferrol (12 de octubre de 2024, derrota 1-0) y Mirandés (26 de mayo de 2025, empate 2-2).

Reyes, con 1.87 metros de altura, destacó por su agilidad y juego de pies. En sus dos apariciones, registró 2 atajadas y 1 gol en contra contra Ferrol. Su contrato, originalmente hasta junio de 2026, fue extendido por dos años más.

Contexto del FC Cartagena

El FC Cartagena, fundado en 1995, descendió a la Primera RFEF (tercera división) tras finalizar la temporada 2024-2025 en el 22° puesto de LaLiga Hypermotion con 34 puntos. Para la campaña 2025-2026, el club fichó a los porteros Iván Martínez y Lucho García (colombiano) para competir por la titularidad. Reyes, entrenado por Miguel Bravo, se consolida como una opción de futuro.

Reyes competirá en la Primera RFEF, una categoría con 40 equipos divididos en dos grupos, donde el Cartagena busca el ascenso. El equipo debutará contra Antequera CF el 31 de agosto de 2025 en el Estadio Cartagonova.

Carrera internacional

Jhafets Reyes, internacional con la Selección Ecuatoriana Sub-20, fue convocado por Miguel Bravo para el Sudamericano Sub-20 en enero de 2025, donde jugó dos partidos contra Barcelona SC (amistosos, sin goles recibidos). También fue llamado por la Sub-18 de Ecuador en abril de 2024. Su doble nacionalidad (España y Ecuador) lo hace elegible para ambos países, pero optó por representar a Ecuador.

En el Sudamericano Sub-20, Reyes compartió plantilla con talentos como Kendry Páez y Allen Obando. Su participación refuerza su proyección como una de las promesas del fútbol ecuatoriano en Europa.

Importancia de la renovación

La extensión del contrato de Reyes hasta 2028 responde a la estrategia del FC Cartagena de apostar por talentos locales y jóvenes. Nacido en Murcia, el portero es el séptimo cartagenero en debutar con el primer equipo desde el ascenso a LaLiga Hypermotion en 2020. Su renovación, anunciada el 15 de agosto de 2025 en redes sociales, generó reacciones positivas entre los aficionados.

Reyes, con un valor de mercado de 117.000 dólares, según Transfermarkt, entrenará bajo la dirección de Jandro Castro, quien respaldó su debut.“La edad no es un problema”.

Próximos desafíos

En la Primera RFEF 2025-2026, Reyes buscará ganarse la titularidad frente a Martínez y García. El equipo, con 11 refuerzos para la temporada, apunta al ascenso tras un año complicado. Reyes con proyección internacional se posiciona como candidato para futuras convocatorias de la Selección Ecuatoriana.

