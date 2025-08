Jazmín ‘La Tumbadora’ revive una dolorosa traición del pasado vinculada a Sharon ‘La Hechicera’

La cantante ecuatoriana Jazmín compartió un episodio que marcó su vida: una supuesta traición por parte de la exreportera Priscilla Tomalá durante un homenaje a Sharon, en un momento en que atravesaba una difícil situación personal y de salud.

Años después del fallecimiento de Sharon ‘La Hechicera’, un episodio relacionado con su memoria vuelve a generar controversia en el medio artístico ecuatoriano. La cantante Jazmín, conocida como ‘La Tumbadora’, reveló que vivió una amarga experiencia durante una visita al cementerio para homenajear a Sharon, cuando fue presuntamente traicionada por una persona cercana: la exreportera Priscilla Tomalá.

En declaraciones ofrecidas al programa matutino ‘De Casa en casa’, Jazmín se mostró emocionalmente afectada al referirse al tema, aunque aclaró que no desea revivir ese capítulo: “Priscilla me hizo una mala jugada de la cual ya no quiero hablar. Gino, mi esposo, me pidió que no lo hiciera. Pero sí, me dolió muchísimo, porque éramos muy buenas amigas”, expresó.

Un momento de vulnerabilidad

La artista detalló que el dolor no provino tanto de la cobertura mediática, sino del trato recibido. Según relató, se sintió utilizada y emocionalmente expuesta en un momento en el que su salud era delicada y requería medicación. Antes del encuentro, incluso pidió consultar con su esposo si debía continuar con la entrevista. “Me quebré porque me vi como madre… fue muy duro”, dijo, recordando que poco antes del suceso, Sharon le había enviado saludos a través de un médico.

Priscilla Tomalá responde

Ante las acusaciones, Priscilla Tomalá rompió el silencio. Aseguró que su intención nunca fue perjudicar a Jazmín, sino aclarar rumores de enemistad entre ambas cantantes. “Ella aceptó la entrevista. Lo hicimos para aclarar que no era enemiga de Sharon. Incluso pidió grabar unas palabras”, sostuvo.

Tomalá añadió que, al notar que la situación se volvía sensible, solicitó detener la grabación y le recomendó a Jazmín retirarse. “No la traicioné”, concluyó.

Un recuerdo que pesa

Aunque ambas han seguido caminos distintos, las declaraciones recientes dejan entrever que el recuerdo sigue siendo doloroso. Jazmín ha preferido cerrar ese capítulo, mientras que Priscilla defiende su versión en nombre de su credibilidad profesional.

Este episodio reabre viejas heridas del espectáculo nacional y recuerda lo delicado que puede ser mezclar el dolor personal con el ojo público.