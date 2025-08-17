Jannik Sinner y Carlos Alcaraz disputarán la final del Masters 1000 de Cincinnati 2025

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz disputarán la final del Masters 1000 de Cincinnati este lunes 18 de agosto de 2025 a las 14h00 (hora de Ecuador) en el Lindner Family Tennis Center, Mason, Ohio, para definir al campeón del torneo y consolidar su rivalidad en la temporada.

El italiano Sinner, número 1 del ranking ATP, y el español Alcaraz, número 2, se enfrentarán en la final del Masters 1000 de Cincinnati, marcando su cuarta final en la temporada 2025/2026. Este duelo enfrentará al defensor del título, Sinner, contra Alcaraz, quien busca su primer título en Cincinnati y su sexto trofeo del año.

Actuaciones en semifinales

Sinner avanzó a la final tras derrotar al francés Terence Atmane por 7-6 (4), 6-2 en las semifinales, extendiendo su racha de 26 victorias consecutivas en canchas duras. Por su parte, Alcaraz superó al alemán Alexander Zverev por 6-4, 6-3 en 1 hora y 45 minutos, en un partido marcado por interrupciones debido a un incidente en la grada y problemas físicos de Zverev. Este será el 14º enfrentamiento entre ambos, con Alcaraz liderando el historial 8-5, incluyendo un 5-2 en canchas duras.

La final de Cincinnati es la continuación de una rivalidad que ya dejó encuentros memorables este año en Roma, Roland Garros y Wimbledon. Alcaraz ganó en la arcilla de Roma y Roland Garros, mientras que Sinner se impuso en la hierba de Wimbledon en cuatro sets (4-6, 6-4, 6-4, 6-4). Su último duelo en cancha dura fue en la final de Beijing 2024, donde Alcaraz venció en tres sets.

Camino a la final

Sinner, de 24 años, ha sido impecable en Cincinnati, sin ceder un solo set. Tras un bye en primera ronda, venció a Daniel Elahi Galán (6-1, 6-1), Gabriel Diallo, Adrian Mannarino y Felix Auger-Aliassime (6-0, 6-2) antes de superar a Atmane. Su racha en canchas duras incluye títulos en Shanghái, las ATP Finals y el Australian Open 2025. Alcaraz, de 22 años, tuvo un camino más exigente, con victorias en tres sets sobre Damir Dzumhur y Andrey Rublev, además de triunfos en sets corridos contra Hamad Medjedovic, Luca Nardi y Zverev.

El Masters 1000 de Cincinnati, con un premio de 9’193.540 dólares, es uno de los torneos más prestigiosos del circuito ATP y un preludio clave para el US Open. El Lindner Family Tennis Center, renovado con una inversión de 260 millones de dólares, es el escenario ideal para este choque entre los dos mejores jugadores del momento. El partido será transmitido en Estados Unidos por Tennis Channel, en Reino Unido por Sky Sports, en Canadá por TSN y en España por Movistar+.

Rivalidad en números

Alcaraz lidera el historial con 8 victorias frente a 5 de Sinner en el circuito ATP, con un triunfo adicional del español en un Challenger en 2019. En finales, Alcaraz domina 3-2, con victorias en Roland Garros y Roma este año, mientras que Sinner ganó en Wimbledon. En canchas duras, Alcaraz tiene un récord de 5-2, aunque Sinner ha mostrado superioridad en esta superficie en 2025, con 31 victorias y solo 3 derrotas. Ambos jugadores están clasificados para las Nitto ATP Finals, pero Alcaraz lidera la carrera al número 1 del año con 1,540 puntos de ventaja.

Próximos desafíos y contexto

El ganador del Cincinnati Open sumará 1,000 puntos ATP y reducirá la brecha en la carrera por el número 1 del año. Para Alcaraz, una victoria significaría su octavo título Masters 1000 y borrar el recuerdo de su derrota en la final de 2023 ante Novak Djokovic, donde desperdició un punto de campeonato. Sinner, en cambio, busca ser el primer hombre en defender el título en Cincinnati desde Roger Federer en 2015.

Este enfrentamiento no solo definirá al campeón del torneo, sino que también marcará un nuevo capítulo en una rivalidad que está redefiniendo el tenis masculino. Con el US Open a la vuelta de la esquina, el resultado en Cincinnati podría influir en la confianza de ambos de cara al último Grand Slam del año.