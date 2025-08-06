COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Jack Black en Galápagos: unas vacaciones entre tortugas y naturaleza

El actor estadounidense, conocido por películas como Kung Fu Panda y Jumanji, fue visto en Baltra, Galápagos.
Jack Black en Galápagos: unas vacaciones entre tortugas y naturaleza
Jack Black en Galápagos: unas vacaciones entre tortugas y naturaleza
Kerlley Ponce

Kerlley Ponce

Jack Black, una de las figuras más queridas de Hollywood, sorprendió con su reciente visita a las Islas Galápagos. Reconocido por papeles icónicos en películas como Escuela de Rock, Jumanji y por dar voz a Po en Kung Fu Panda, el actor fue fotografiado en el aeropuerto ecológico de Baltra, según confirmaron las autoridades del lugar.

Aunque el motivo oficial de su presencia no se reveló aún, todo apunta a que se trató de una visita privada, probablemente por vacaciones. Al actor, conocido por su estilo desenfadado y su cercanía con los fans, lo captaron mientras se desplazaba por el aeropuerto, sin mayor despliegue mediático ni seguridad ostentosa.

Una celebridad en un destino de conservación

Durante su breve estancia, Jack Black demostró gran entusiasmo por la biodiversidad de Galápagos. Jorge Rosillo, gerente del Aeropuerto Ecológico de Baltra, fue quien lo despidió personalmente y destacó su actitud respetuosa con el entorno. “Agradecemos su visita y su interés por este patrimonio natural, que es orgullo de Ecuador y del mundo”, señaló Rosillo.

El archipiélago, ubicado a casi mil kilómetros de la costa continental ecuatoriana, se ha convertido en un destino predilecto de celebridades que buscan experiencias auténticas y un contacto más íntimo con la naturaleza.

Galápagos sigue atrayendo figuras internacionales

La visita de Jack Black no es un hecho aislado. En julio de este mismo año, la Miss Universo 2024, Victoria Kjær, también estuvo en las islas, donde participó en actividades de conservación ambiental y fue nombrada madrina de una tortuga gigante. Su paso por Galápagos formó parte de una campaña de turismo sostenible promovida por autoridades locales y el Parque Nacional Galápagos.

Este tipo de visitas, aunque breves, tienen un fuerte impacto en la visibilidad internacional del archipiélago. Refuerzan su imagen como destino de conservación y conciencia ecológica.

Una experiencia que trasciende lo turístico

La presencia de Jack Black en Galápagos no solo genera curiosidad, sino también valor simbólico. Que una figura del entretenimiento mundial elija este lugar para desconectarse refuerza la importancia de proteger sus ecosistemas. Y aunque no brindó declaraciones públicas, su visita deja claro que Ecuador sigue siendo un punto de encuentro entre cultura, naturaleza y turismo consciente.

