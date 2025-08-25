COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Sin categoría

Ismael ‘El Mayo’ Zambada admite culpabilidad en caso de narcotráfico en Estados Unidos

Los fiscales lo acusaron de ordenar asesinatos, secuestros y torturas, incluyendo el homicidio de su propio sobrin en Culiacán, Sinaloa.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Ismael 'El Mayo' Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable este lunes 25 de agosto de cargos de narcotráfico
Ismael 'El Mayo' Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa fue detenido en 2024.
Ismael 'El Mayo' Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable este lunes 25 de agosto de cargos de narcotráfico
Ismael 'El Mayo' Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa fue detenido en 2024.

José Moreira

Redacción ED.

Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable este lunes 25 de agosto de cargos de narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas. Lo hizo ante una corte federal de Brooklyn, en Nueva York. El líder criminal, de 77 años, arrestado en julio de 2024, aceptó su responsabilidad en un acuerdo con fiscales estadounidenses. Esto tras décadas de liderar una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo.

A Zambada, se lo detuvo el 25 de julio de 2024 en un aeropuerto de Nuevo México. Aquello se dio tras llegar en un avión privado junto a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. ‘El Mayo’ enfrentaba 17 cargos por delitos que incluyen tráfico de cocaína, heroína, fentanilo y metanfetaminas. Según la Fiscalía, el acusado dirigía una red criminal que utilizaba aviones, submarinos, barcos y vehículos para transportar drogas a Estados Unidos.

Ismael ‘El Mayo’ Zambada nunca estuvo detenido

Los fiscales también lo acusaron de ordenar asesinatos, secuestros y torturas, incluyendo el homicidio de su propio sobrino en mayo de 2024 en Culiacán, Sinaloa. El cambio de postura de Zambada, quien inicialmente se declaró no culpable en septiembre de 2024, se produjo tras negociaciones. La Fiscalía anunció el 5 de agosto que no buscaría la pena de muerte. No se especificó en cuántos cargos se declaró culpable.

Los documentos judiciales indican que abarca un número “amplio” de los 17 presentados. La audiencia, presidida por el juez federal Brian M. Cogan, marca un hito en la lucha de EE. UU. contra el narcotráfico. Esto tras la condena de “El Chapo” en 2019 en la misma corte. El arresto de Zambada desató una escalada de violencia en Sinaloa, con enfrentamientos entre las facciones “Los Mayos” y “Los Chapitos” del cártel.

Varios criminales han sido extraditados

Según reportes, los homicidios en la región se cuadruplicaron en el primer semestre de 2025 en comparación con 2024. Las autoridades mexicanas, bajo presión del gobierno de EE. UU., han extraditado a más de 50 operativos del cártel. Entre ellos se encuentra el yerno de Zambada, Juan Carlos Félix Gastélum, en agosto de 2025.

Ismael Zambada, quien nunca había sido encarcelado antes de su arresto, afirmó haber sido secuestrado en Culiacán por Guzmán López, aunque el abogado de este lo niega. La próxima audiencia está programada para octubre de 2025, donde se definirá la sentencia, que podría implicar cadena perpetua. Este caso refuerza los esfuerzos de la DEA por desmantelar el Cártel de Sinaloa, considerado una prioridad operativa.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ismael ‘El Mayo’ Zambada admite culpabilidad en caso de narcotráfico en Estados Unidos

Expresos escolares del Trolebús y la Ecovía listos para el retorno a clases en Quito

Ecuador finaliza en el top 12 del medallero de los Panamericanos Junior 2025

Quito moderniza 53 mercados con obras de repotenciación y regularización de comerciantes

Joao Rojas avanza en su recuperación y ya trabaja en la cancha alterna con Barcelona SC

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ismael ‘El Mayo’ Zambada admite culpabilidad en caso de narcotráfico en Estados Unidos

Expresos escolares del Trolebús y la Ecovía listos para el retorno a clases en Quito

Ecuador finaliza en el top 12 del medallero de los Panamericanos Junior 2025

Quito moderniza 53 mercados con obras de repotenciación y regularización de comerciantes

Joao Rojas avanza en su recuperación y ya trabaja en la cancha alterna con Barcelona SC

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Expresos escolares del Trolebús y la Ecovía listos para el retorno a clases en Quito

Ecuador finaliza en el top 12 del medallero de los Panamericanos Junior 2025

Quito moderniza 53 mercados con obras de repotenciación y regularización de comerciantes

Joao Rojas avanza en su recuperación y ya trabaja en la cancha alterna con Barcelona SC

Djokovic arranca con triunfo el US Open y busca su quinto título en el torneo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO