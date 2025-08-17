COMUNIDAD POR USD 1
Interpol extradita desde España a ecuatoriano acusado de asesinar a su hija en Tungurahua

Juan C., acusado de femicidio, fue extraditado desde España. Cumplirá sentencia en Ecuador por el asesinato de su hija en 2021.
Captura del video de la Policía Nacional mientras extraditan a Juan C. desde España. Foto: Policía Nacional @PoliciaEcuador
Captura del video de la Policía Nacional mientras extraditan a Juan C. desde España. Foto: Policía Nacional @PoliciaEcuador

María Emilia Vera

Redacción ED.

La Policía Nacional del Ecuador, en coordinación con autoridades internacionales, logró la extradición de Juan C., un ciudadano ecuatoriano acusado de femicidio. El sujeto, requerido por la justicia desde 2021, habría asesinado a su hija de 16 años en la provincia de Tungurahua. Este fin de semana, retornó al país para enfrentar la sentencia impuesta por la justicia.

El caso, ocurrido hace cuatro años, marcó a la comunidad de Tungurahua. La cooperación internacional entre Ecuador y España permitió localizar y trasladar al acusado. Juan C. arribó al aeropuerto de Quito, escoltado por agentes, para continuar con su proceso judicial.

Detalles del femicidio en Ecuador y la detención en España

En 2021, Juan C. fue acusado de acabar con la vida de su hija en un hecho que conmocionó a Tungurahua. Las autoridades iniciaron un proceso de extradición activa tras confirmarse que el sospechoso había huido a España. La Policía Nacional desplegó labores de investigación para rastrear su paradero.

Gracias a un trabajo conjunto con agencias internacionales, los agentes ubicaron al acusado. Un video difundido por la Policía muestra a Juan C., esposado, siendo embarcado por autoridades españolas. Su traslado a Ecuador se completó este fin de semana. Al llegar a Quito, fue entregado a las autoridades judiciales para responder por el delito.

Interpol: Cooperación internacional clave 

La extradición de Juan C. destaca la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen. La Policía Nacional trabajó con organismos extranjeros para garantizar el retorno del acusado. Este esfuerzo refleja el compromiso de Ecuador para combatir la impunidad en casos de femicidio, un delito que afecta profundamente a la sociedad.

El traslado marca un paso hacia la justicia para la víctima y su familia. Juan C. enfrentará ahora la sentencia dictada por la autoridad competente. La Policía no ha revelado detalles adicionales sobre el caso ni sobre posibles cargos complementarios. El proceso judicial continuará en Tungurahua, donde se cometió el crimen.

Otros ecuatorianos extraditados hacia Ecuador

La Policía Nacional del Ecuador, en coordinación con Interpol, logró la detención de Jefferson T., un integrante del Grupo de Delincuencia Organizada (GAO) ‘Los Lobos’, en Estados Unidos. El sujeto, buscado por un robo violento cometido en 2020 en la provincia de Loja, tenía una notificación roja emitida por Interpol. Esta captura destaca la eficacia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.

