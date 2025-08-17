Interpol extradita desde España a ecuatoriano acusado de asesinar a su hija en Tungurahua

La Policía Nacional del Ecuador, en coordinación con autoridades internacionales, logró la extradición de Juan C., un ciudadano ecuatoriano acusado de femicidio. El sujeto, requerido por la justicia desde 2021, habría asesinado a su hija de 16 años en la provincia de Tungurahua. Este fin de semana, retornó al país para enfrentar la sentencia impuesta por la justicia.

El caso, ocurrido hace cuatro años, marcó a la comunidad de Tungurahua. La cooperación internacional entre Ecuador y España permitió localizar y trasladar al acusado. Juan C. arribó al aeropuerto de Quito, escoltado por agentes, para continuar con su proceso judicial.

Detalles del femicidio en Ecuador y la detención en España

En 2021, Juan C. fue acusado de acabar con la vida de su hija en un hecho que conmocionó a Tungurahua. Las autoridades iniciaron un proceso de extradición activa tras confirmarse que el sospechoso había huido a España. La Policía Nacional desplegó labores de investigación para rastrear su paradero.

Gracias a un trabajo conjunto con agencias internacionales, los agentes ubicaron al acusado. Un video difundido por la Policía muestra a Juan C., esposado, siendo embarcado por autoridades españolas. Su traslado a Ecuador se completó este fin de semana. Al llegar a Quito, fue entregado a las autoridades judiciales para responder por el delito.

ACCIÓN COORDINADA PERMITIÓ LA EXTRADICIÓN DESDE ESPAÑA DE UN CIUDADANO REQUERIDO POR FEMICIDIO Gracias a labores investigativas y a un trabajo de cooperación internacional, se ejecutó la extradición activa de Juan C., ciudadano ecuatoriano requerido por el delito de femicidio.… pic.twitter.com/UMp3x7vd6v — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 17, 2025

Interpol: Cooperación internacional clave

La extradición de Juan C. destaca la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen. La Policía Nacional trabajó con organismos extranjeros para garantizar el retorno del acusado. Este esfuerzo refleja el compromiso de Ecuador para combatir la impunidad en casos de femicidio, un delito que afecta profundamente a la sociedad.

El traslado marca un paso hacia la justicia para la víctima y su familia. Juan C. enfrentará ahora la sentencia dictada por la autoridad competente. La Policía no ha revelado detalles adicionales sobre el caso ni sobre posibles cargos complementarios. El proceso judicial continuará en Tungurahua, donde se cometió el crimen.

