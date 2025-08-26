COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Fútbol

Inter Miami con Messi enfrenta a Orlando City en la semifinal de Leagues Cup 2025

Inter Miami enfrenta a Orlando City en la semifinal de Leagues Cup 2025, con Lionel Messi en duda y un boleto a la Concacaf Champions Cup 2026 en juego.
Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

Inter Miami CF se medirá contra Orlando City SC en la semifinal de la Leagues Cup 2025 este miércoles 27 de agosto en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, buscando avanzar a la final y asegurar un cupo en la Concacaf Champions Cup 2026, con la reincorporación de Lionel Messi.

El Inter Miami CF, liderado por Javier Mascherano, enfrentará a Orlando City SC a las 19h30, en una de las semifinales de la Leagues Cup 2025. El ganador avanzará a la final del torneo el 31 de agosto contra LA Galaxy o Seattle Sounders FC y asegurará un lugar en la Concacaf Champions Cup 2026. El encuentro, conocido como el Clásico del Sol, es el tercero entre ambos equipos en 2025, tras dos victorias de Orlando City en la temporada regular de la MLS por 3-0 en mayo y 4-1 a principios de agosto.

Lionel Messi y Jordi Alba, quienes se perdieron el empate 1-1 contra D.C. United el 23 de agosto debido a lesiones, entrenaron con el equipo según el asistente técnico Javier Morales. “Jordi y Leo completaron la sesión. Vamos a ver cómo se sienten a lo largo del día, y mañana (miércoles) tomaremos una decisión”, señaló Morales, quien estará en el banquillo debido a la suspensión de Mascherano tras una tarjeta roja en el partido contra Tigres UANL. Morales añadió que espera que Messi, al menos, sea incluido en la convocatoria.

En los cuartos de final, Inter Miami venció 2-1 a Tigres UANL con dos penales de Luis Suárez, a pesar de las ausencias de Messi y Alba, y la expulsión de Mascherano. Por su parte, Orlando City avanzó tras un empate sin goles contra Toluca, ganando 6-5 en la tanda de penales, con dos atajadas y un gol decisivo del arquero Pedro Gallese.

Contexto de la rivalidad

El Clásico del Sol ha crecido en intensidad desde la llegada de Lionel Messi a Inter Miami en 2023, cuando lideró al equipo a un título en la Leagues Cup con 10 goles. En 2024, Inter Miami goleó 5-0 a Orlando City en la MLS, con dobletes de Messi y Luis Suárez. Sin embargo, Orlando ha dominado en 2025, ganando los dos enfrentamientos de la temporada regular por un marcador combinado de 7-1. “Ellos son nuestros rivales clásicos. Es probablemente el clásico más importante que vamos a jugar hasta ahora”, afirmó Morales.

El defensor de Inter Miami, Ian Fray, destacó la rivalidad. “Ellos nos ganaron dos veces esta temporada y queremos cambiar eso. Es un partido enorme”.

Por su parte, el entrenador de Orlando City, Óscar Pareja, señaló. “Sabemos que es un escenario diferente. Traemos la misma energía y deseo que nos ha caracterizado”.

El defensor de Orlando, Alex Freeman, un nativo de Fort Lauderdale que no fue seleccionado por la academia de Inter Miami, expresó. “Es una rivalidad. Queremos ganar y asegurar un lugar en Concacaf”.

Factores clave para el partido

Inter Miami cuenta con la ventaja de jugar en el Chase Stadium, con capacidad para 21.000 espectadores, donde la afición, liderada por los grupos The Siege, Southern Legion y Vice City 1896, crea un ambiente vibrante. Sin embargo, Sergio Busquets evitó considerar a su equipo favorito. “Es 50 y 50. No me gusta poner a ningún equipo como favorito en un partido tan importante”.

Orlando City, por su parte, llega con confianza tras eliminar a Toluca y contar con jugadores clave como Martín Ojeda y Luis Muriel, este último autor de un gol en el reciente 4-1 contra Miami.

Implicaciones del encuentro

El ganador del Clásico del Sol no solo disputará la final de la Leagues Cup el 31 de agosto, sino que también asegurará un boleto a la Concacaf Champions Cup 2026, un torneo que clasifica al Mundial de Clubes 2029. Para Inter Miami, una victoria sería un paso hacia su segundo título en la Leagues Cup, tras el conseguido en 2023 bajo el liderazgo de Messi. Para Orlando City, sería su segundo trofeo en la historia del club, tras la US Open Cup 2022.

La otra semifinal, entre LA Galaxy y Seattle Sounders FC, se jugará a las 21h45 en el Dignity Health Sports Park.

