COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Sin categoría

Inocar emite advertencia por oleaje que afectará costa continental e insular de Ecuador hasta el 11 de agosto

El Instituto Oceanográfico de la Armada advirtió sobre mar agitado y fuertes olas en la costa de Ecuador entre el 8 y 11 de agosto por oleaje del suroeste.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
¡Precaución en las playas! Inocar alerta sobre fuerte oleaje y mar agitado en Ecuador
¡Precaución en las playas! Inocar alerta sobre fuerte oleaje y mar agitado en Ecuador

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Nací en Manta, Manabí, el 24 de julio de 1989. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UL... Ver más

[email protected]

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador (Inocar) emitió una advertencia oficial sobre la presencia de un oleaje proveniente del suroeste que afectará la costa continental e insular del país entre el 8 y el 11 de agosto de 2025, coincidiendo con la fase de aguaje. Durante este periodo, se prevé un estado de mar agitado, con olas de hasta 2,24 metros en mar abierto y condiciones que podrían generar corrientes de resaca peligrosas para pescadores y bañistas.

Oleaje con riesgo alto en la zona costera

Según el Inocar, del 9 al 11 de agosto, el estado del mar se tornará especialmente peligroso durante el aguaje, fenómeno que incrementa la energía de las olas en las zonas de rompiente, con posibilidad de ascenso del nivel del mar y afectación en infraestructuras costeras.

El 8 de agosto, varias provincias ya reportaron mar moderado, con olas entre 0,60 m y 2,10 m, especialmente en Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, El Oro y Galápagos. Sin embargo, las condiciones tienden a agravarse con el paso de los días, por lo que se mantiene el nivel alto de amenaza para las zonas de playa y navegación.

La presencia de corrientes de retorno (resaca) representa un riesgo particular para quienes ingresen al mar, ya que estas pueden arrastrar a las personas mar adentro con fuerza repentina y gran velocidad.

Recomendaciones de Inocar a la ciudadanía ante oleaje

El Inocar exhorta a la población costera, turistas y navegantes a mantenerse informados a través de canales oficiales, y a tomar precauciones mientras persistan las condiciones de oleaje. Se recomienda evitar actividades recreativas en zonas de rompiente, respetar la señalización de los salvavidas y no ingresar al mar si las autoridades lo prohíben.

Además, el organismo recuerda que un mar agitado implica una amenaza alta, especialmente durante el aguaje, donde incluso estructuras cercanas al mar pueden verse afectadas por el incremento del oleaje.

Seguridad reforzada por el feriado del 10 de Agosto

El anuncio del Inocar coincide con el feriado nacional por el 10 de Agosto, fecha en la que se espera un aumento en la afluencia de visitantes a las playas. En este contexto, el Gobierno ecuatoriano ha desplegado más de 55.000 policías para garantizar la seguridad ciudadana durante el feriado, incluidas acciones de control en balnearios costeros.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía verificar las condiciones del mar antes de visitar las playas, y mantenerse atentos a los boletines oficiales, ya que el mar agitado puede desarrollarse de manera repentina, comprometiendo la integridad de las personas.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Chelsea con Moisés Caicedo y AC Milan con Pervis Estupiñán, se miden en Stamford Bridge

Ecuador sin reducción del IVA para el feriado del 10 de agosto

Inocar emite advertencia por oleaje que afectará costa continental e insular de Ecuador hasta el 11 de agosto

De película: ladrones disfrazados de mujer son capturados en pleno robo en una joyería de Barcelona

Policía libera a dos turistas peruanos secuestrados en Guayaquil; captores intentaron cobrar $50.000

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Chelsea con Moisés Caicedo y AC Milan con Pervis Estupiñán, se miden en Stamford Bridge

Ecuador sin reducción del IVA para el feriado del 10 de agosto

Inocar emite advertencia por oleaje que afectará costa continental e insular de Ecuador hasta el 11 de agosto

De película: ladrones disfrazados de mujer son capturados en pleno robo en una joyería de Barcelona

Policía libera a dos turistas peruanos secuestrados en Guayaquil; captores intentaron cobrar $50.000

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Chelsea con Moisés Caicedo y AC Milan con Pervis Estupiñán, se miden en Stamford Bridge

Ecuador sin reducción del IVA para el feriado del 10 de agosto

De película: ladrones disfrazados de mujer son capturados en pleno robo en una joyería de Barcelona

Policía libera a dos turistas peruanos secuestrados en Guayaquil; captores intentaron cobrar $50.000

LigaPro 2025: El Nacional y Barcelona SC buscan puntos vitales en Quito

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO