Iñigo Martínez se unirá a Cristiano Ronaldo y Joao Félix en Al Nassr

Iñigo Martínez, defensor español de 34 años, abandonará el FC Barcelona para unirse al Al Nassr de la Saudi Pro League, donde jugará junto a Cristiano Ronaldo, Joao Félix y Sadio Mané. La salida de Martínez se produce tras la activación de una cláusula que permitió al jugador rescindir su contrato, que finalizaba en junio de 2026.

Una transferencia inesperada

El español viajó en un vuelo privado desde Barcelona hacia Faro, Portugal, donde el equipo saudí realiza su pretemporada bajo la dirección de Jorge Jesus. Martínez se unirá al plantel tras el amistoso del domingo 10 de agosto contra Almería, antes de viajar a Riad.

El acuerdo con Al Nassr incluye un contrato hasta junio de 2026, con opción de extenderlo hasta 2027, y un salario de 11.6 millones de dólares netos por temporada. La operación no implica una tarifa de traspaso, ya que Martínez activó una cláusula que permitía su salida gratuita si recibía una oferta atractiva de un mercado emergente como Arabia Saudí.

Impacto deportivo en el FC Barcelona

Iñigo Martínez llegó al FC Barcelona en julio de 2023 como agente libre desde el Athletic Club. En su primera temporada, las lesiones limitaron su participación a 25 partidos. Sin embargo, en la temporada 2024-2025, bajo la dirección de Hansi Flick, se consolidó como titular, disputando 46 partidos y formando una dupla sólida con Pau Cubarsí. Durante su etapa en el club, ganó la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

La salida de Martínez deja al FC Barcelona con Ronald Araujo, Andreas Christensen, Eric García y Gerard Martín como opciones en la defensa central. Pau Cubarsí, de 18 años, tendrá un rol más protagónico. Hansi Flick ha probado a Araujo como titular durante la gira asiática y confía en recuperar su mejor nivel tras una temporada irregular.

Beneficio económico para el Barça

La rescisión del contrato de Iñigo Martínez libera 16 millones de dólares en masa salarial, según fuentes del club, lo que alivia las restricciones del Fair Play Financiero de LaLiga. Esta operación permite al FC Barcelona avanzar en la inscripción de nuevos fichajes, como Joan García, Marcus Rashford y Wojciech Szczesny, que aún no han sido registrados. La directiva, encabezada por Joan Laporta, decidió no reclamar una tarifa de traspaso, respetando un acuerdo previo con el jugador.

En marzo de 2025, Martínez renovó su contrato con una cláusula que facilitaba su salida ante propuestas de mercados emergentes. El año pasado, el defensor rechazó una oferta de 5 millones de euros de la Saudi Pro League, convencido por el proyecto de Hansi Flick y el director deportivo Deco.

Proyecto ambicioso en Al Nassr

Al Nassr, dirigido por Jorge Jesus, busca consolidarse en la Saudi Pro League tras finalizar tercero en la temporada 2024-2025, a 13 puntos del campeón Al Ittihad. El club ha reforzado su plantilla con fichajes como Joao Félix, adquirido por 50,9 millones de dólares desde el Chelsea, y Nader Al-Sharari desde el Al Shabab. La llegada de Iñigo Martínez compensará la salida de Aymeric Laporte, quien regresará al Athletic Club.

El equipo saudí, liderado por Cristiano Ronaldo, también negocia la incorporación del extremo Kingsley Coman del Bayern Múnich, según reportes de Fabrizio Romano. Martínez, con su experiencia en LaLiga y la selección española, aportará liderazgo y solidez defensiva al proyecto de Al Nassr, que aspira al título local y a destacar en la AFC Champions League.