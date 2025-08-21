COMUNIDAD POR USD 1
Influencer australiana casi muere estrangulada por su larga bufanda

Eli Moulton, una reconocida influencer australiana, vivió un accidente con su bufanda que casi la estrangula. El suceso recordó la trágica muerte de Isadora Duncan.
Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación

[email protected]

La influencer Eli Moulton casi muere estrangulada el pasado 11 de agosto en Glenelg, Australia, cuando la bufanda de su vestido quedó atrapada en las llantas de un vehículo durante una gala.

El incidente ocurrió al subir al coche y le dejó marcas visibles en su cuello. Afortunadamente, el suceso se manejó rápidamente y no terminó en tragedia.

Influencer mostró las marca del incidente

Eli Moulton contó en Instagram que asistió a la inauguración de Glenelg BMW luciendo un elegante vestido negro largo con una bufanda a juego. Sin embargo, al subir a un vehículo, la tela, que se arrastraba hasta el suelo, se enredó en las llantas.

Influencer indonesio muere arrollado por un tren mientras grababa video para redes

Al arrancar el coche, la bufanda ejerció presión en su cuello, causándole una quemadura por fricción visible. La situación se resolvió cuando el vehículo se detuvo de inmediato, permitiendo su liberación.

La influencer documentó el momento en Instagram con imágenes y videos, mostrando las marcas rojizas alrededor de su cuello.

La joven madre y creadora de contenido explicó que el incidente ocurrió en cuestión de segundos, destacando el riesgo impredecible de accesorios sueltos.

Advertencia y respuesta de seguidores

Moulton utilizó sus redes sociales para alertar sobre el peligro, escribiendo: “Un recordatorio para las damas: ¡quítese la bufanda antes de entrar o manejar maquinaria pesada!”.

La publicación recibió cientos de comentarios, incluyendo “eso es aterrador. Se ve doloroso también” y “ella es una luchadora, ninguna bufanda la romperá”.

Además, Moulton compartió en sus historias de Instagram que se encontraba bien, diciendo: “Ni siquiera el filtro de París me ayuda. Vamos a ponerle un vendaje médico. No se preocupen, sigo con el ánimo alto. Estoy prosperando y sobreviviendo”.

Este enfoque humorístico acompañó su recuperación, que incluyó atención médica para la lesión.

El caso de la influencer recordó la muerte de Isadora Duncan

Algunos usuarios compararon el caso de la influencer con el de la bailarina estadounidense Isadora Duncan, quien murió en circunstancias muy parecidas.

El fallecimiento de Isadora Duncan, pionera de la danza moderna, se dio el 14 de septiembre de 1927 en Niza, Francia, cuando se movilizaba en un automóvil descapotable y su larga bufanda de seda se enredó en una rueda trasera.

La tela la arrastró fuera del vehículo, causándole la muerte por estrangulamiento. Su cuerpo fue encontrado en la carretera, marcando un trágico final para una figura icónica. El caso sigue siendo un recordatorio de los peligros de accesorios sueltos cerca de maquinaria en movimiento. (13).

