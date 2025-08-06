Inés Manzano, ministra de Energía, posterga el inicio de trabajos en el proyecto minero Loma Larga, en Azuay.

La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, anunció la suspensión del proyecto minero Loma Larga en Azuay hasta que la empresa Dundee Precious Metals cumpla tres requisitos. La decisión, basada en el artículo 229 del Código Orgánico Administrativo, busca garantizar la protección del agua. Manzano enfatizó la importancia de escuchar a los ciudadanos. La medida responde a preocupaciones sobre el impacto ambiental en la región.

Dundee Precious Metals debe difundir medidas específicas para proteger el recurso hídrico de manera didáctica. Esto incluye infografías y mapas para facilitar la comprensión ciudadana. Además, la empresa debe detallar las acciones de su Plan de Manejo Ambiental.

La información debe publicarse en una página web accesible al público. Estas disposiciones buscan claridad sobre las medidas para preservar las fuentes de agua. El proyecto, que obtuvo su licencia ambiental, espera iniciar construcción en 2026.

Inés Manzano considera el agua como prioridad

Manzano, exministra de Ambiente, ha promovido la protección de zonas hídricas. En noviembre de 2024, incorporó 41,820 hectáreas de páramo a la reserva Machángara-Tomebamba. Estas áreas son vitales para la biodiversidad y el desarrollo agrícola. La ministra subrayó su compromiso con la transparencia y la minería legal.

El Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental fueron aprobados por el Ministerio del Ambiente. Las autoridades verificaron el cumplimiento normativo de Loma Larga. La empresa prevé firmar el contrato de explotación antes de finalizar 2025.

Cronograma del proyecto

La construcción de Loma Larga durará entre 18 y 24 meses, con una vida útil de 11 a 12 años. La etapa de cierre requiere planificación previa aprobada. Manzano destacó que la minería ilegal no tendrá espacio en su gestión. La suspensión busca garantizar un proyecto responsable.

El proyecto, bajo el régimen de Gran Minería, depende de cumplir los requisitos establecidos. La población de Azuay espera información clara sobre las medidas ambientales. La web pública será clave para el acceso ciudadano a los detalles del proyecto.

Inés Manzano exige transparencia y legalidad

Inés Manzano dice que prioriza la participación ciudadana y la sostenibilidad. Loma Larga debe cumplir las exigencias antes de avanzar en sus labores extractivas. Ecuador busca un modelo minero que respete el medioambiente.