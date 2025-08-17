COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Independiente del Valle vence 2-1 a Orense en la fecha 25 de la LigaPro y se mantiene en la punta de la tabla se posiciones

Independiente del Valle derrotó 2-1 a Orense en la fecha 25 de la LigaPro, manteniendo el liderato con 53 puntos, tras un partido clave el 16 de agosto.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Independiente del Valle vence 2-1 a Orense en la fecha 25 de la LigaPro y se mantiene en la punta de la tabla se posiciones. (API)
Independiente del Valle vence 2-1 a Orense en la fecha 25 de la LigaPro y se mantiene en la punta de la tabla se posiciones. (API)
Independiente del Valle vence 2-1 a Orense en la fecha 25 de la LigaPro y se mantiene en la punta de la tabla se posiciones. (API)
Independiente del Valle vence 2-1 a Orense en la fecha 25 de la LigaPro y se mantiene en la punta de la tabla se posiciones. (API)

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Soy una periodista apasionada por su trabajo y la evolución de este. Me desarrollo profesionalmente... Ver más

[email protected]

Independiente del Valle venció 2-1 a Orense en el estadio Banco Guayaquil, durante la fecha 25 de la LigaPro, de este sábado 16 de agosto de 2025. Este triunfo afianza su liderato con 53 puntos. Javier Rabanal, DT, dio descanso a titulares como Matías Fernández y Juan Cazares, priorizando el partido de vuelta por la Copa Sudamericana contra Mushuc Runa.

Thiago Santamaría, Andy Velasco y Junior Sornoza lideraron el equipo. Sornoza marcó el primer gol a los 30 minutos, asistido por Michael Hoyos. Orense, con Raúl Antuña, quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Gastón Arturia antes del descanso. En la segunda mitad, Bryan Viñán empató a los 69 minutos, pero Hoyos, con pase de Renato Ibarra, selló el 2-1 a los 84.

Orense, sexto con 38 puntos, mostró agresividad, pero no evitó la derrota. Independiente del Valle se prepara para enfrentar a Emelec, mientras Orense recibirá a Delfín. La victoria mantiene a los ‘rayados’ en la cima, a cuatro puntos de Barcelona SC.

Independiente del Valle en la LigaPro

La fecha 25 también vio a Mushuc Runa sorprender a Aucas 1-0, cortando una racha de 13 partidos sin victorias bajo Paúl Vélez. Universidad Católica empató 1-1 con Libertad de Loja, afectando la parte alta. Barcelona SC necesita ganar para reducir la diferencia con Independiente del Valle.

Mushuc Runa termina sequía de 13 partidos sin victorias al vencer a Aucas en la Liga Ecuabet 2025

Independiente del Valle lidera con solidez, mientras Orense busca mejorar su posición. La tabla de posiciones refleja una competencia cerrada, con varios equipos en disputa por el hexagonal final.

Implicaciones del resultado

Este triunfo refuerza la posición de Independiente del Valle, despite rotaciones. Orense, aunque sexto, enfrenta desafíos para ascender. La próxima fecha será crucial para ambos.

La jornada del 16 de agosto movió la tabla, destacando la resiliencia de Independiente del Valle. Mushuc Runa y Universidad Católica también influyeron en la dinámica. Independiente del Valle mira hacia Emelec, mientras Orense se enfoca en Delfín. La lucha por el liderato sigue intensa, con Barcelona SC presionando.

Así está la tabla de posiciones: 

  • Independiente del Valle – 53 puntos
  • Barcelona – 44 puntos
  • Liga de Quito – 43 puntos
  • Libertad – 38 puntos
  • Aucas – 38 puntos
  • Orense – 38 puntos
  • U. Católica (E) – 36 puntos
  • Deportivo Cuenca – 36 puntos
  • Emelec – 32 puntos
  • El Nacional – 28 puntos
  • Delfín – 28 puntos
  • Técnico Universitario – 25 puntos
  • Vinotinto Ecuador – 24 puntos
  • Macará – 24 puntos
  • Manta F.C. – 24 puntos
  • Mushuc Runa – 20 puntos

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Independiente del Valle vence 2-1 a Orense en la fecha 25 de la LigaPro y se mantiene en la punta de la tabla se posiciones

Miss Ecuador 2025: Gisselle Rosales, de Machala, provincia de El Oro, se convirtió en la mujer más hermosa del país

Byron Palacios salva un punto para Universidad Católica ante Libertad

Guayaquil activa plan para recuperar árboles ficus dañados por poda ilegal en Las Garzas

Un militar de 21 años de edad murió ahogado en un balneario del cantón Portovelo, en la provincia de El Oro

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Independiente del Valle vence 2-1 a Orense en la fecha 25 de la LigaPro y se mantiene en la punta de la tabla se posiciones

Miss Ecuador 2025: Gisselle Rosales, de Machala, provincia de El Oro, se convirtió en la mujer más hermosa del país

Byron Palacios salva un punto para Universidad Católica ante Libertad

Guayaquil activa plan para recuperar árboles ficus dañados por poda ilegal en Las Garzas

Un militar de 21 años de edad murió ahogado en un balneario del cantón Portovelo, en la provincia de El Oro

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Miss Ecuador 2025: Gisselle Rosales, de Machala, provincia de El Oro, se convirtió en la mujer más hermosa del país

Byron Palacios salva un punto para Universidad Católica ante Libertad

Guayaquil activa plan para recuperar árboles ficus dañados por poda ilegal en Las Garzas

Un militar de 21 años de edad murió ahogado en un balneario del cantón Portovelo, en la provincia de El Oro

Proyecto de Las Orquídeas gana premio por su enfoque ambiental y social

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO