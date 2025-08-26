Independiente del Valle evalúa propuestas por el traspaso de Patrick Mercado

El mediocampista ecuatoriano Patrick Mercado podría dejar Independiente del Valle tras una oferta formal de Wolverhampton presentada antes del cierre del mercado de fichajes europeo el 1 de septiembre de 2025, mientras Wolfsburgo y Casa Pía también negocian por el jugador de 22 años.

Santiago Morales, gerente general de Independiente del Valle, confirmó que el club ha recibido propuestas por Patrick Mercado, destacando una oferta formal de Wolverhampton Wanderers de la Premier League. “Con Patrick Mercado hay propuestas y hemos estado en conversaciones, no podemos negarlo. Hay dos equipos europeos interesados, pero todavía no hemos cerrado ningún acuerdo. La propuesta es de Inglaterra”, señaló Morales. Además, el portal Segmento Fútbol informó que el club inglés ofertó más de USD 7 millones, una cifra que está bajo evaluación.

Desempeño del volante ecuatoriano

Mercado, nacido en Tena, Ecuador, el 31 de julio de 2003, ha disputado 36 partidos en la temporada 2025, incluyendo LigaPro, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, con 6 goles y 10 asistencias en 2199 minutos. Su rendimiento lo ha consolidado como titular en el equipo dirigido por Javier Rabanal, líder de la LigaPro 2025 con 56 puntos y clasificado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, en los últimos encuentros, Mercado ha tenido menos minutos, lo que generó especulaciones sobre una posible salida para evitar lesiones antes de un traspaso.

El interés por el volante no se limita a Inglaterra. Wolfsburgo, de la Bundesliga alemana, y Casa Pía, de la Primeira Liga portuguesa, también han mostrado interés, según reportes de José Alberto Molestina. Aunque Wolfsburgo presentó una oferta inicial que no cumplió las expectativas de Independiente del Valle, que valora al jugador en USD 6 millones, las negociaciones continúan. Casa Pía, por su parte, busca reforzar su ataque, pero no ha formalizado una propuesta concreta.

Contexto del mercado de fichajes

El mercado europeo cierra el 1 de septiembre de 2025, lo que presiona a los clubes interesados y a Independiente del Valle para definir el futuro de Mercado. El club ecuatoriano, conocido por exportar talentos como Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Kendry Páez, busca maximizar el valor económico de la transferencia, que podría superar los USD 7 millones ofrecidos por Wolverhampton. Anteriormente, Palmeiras de Brasil preguntó por Mercado, pero su oferta de USD 5 millones fue rechazada.

Mercado, con contrato hasta diciembre de 2026, ha sido clave en los cuatro títulos de Independiente del Valle: Copa Sudamericana 2022, Recopa Sudamericana 2023, Copa Ecuador 2022 y Supercopa Ecuador. Su destacada actuación en la Copa Sudamericana 2025, donde marcó un doblete ante Vasco da Gama, atrajo la atención de clubes europeos y brasileños.

Impacto en Independiente del Valle

La posible salida de Mercado representaría una pérdida deportiva para Independiente del Valle, que enfrenta una agenda apretada con la LigaPro, la Copa Sudamericana y la Copa Ecuador. El próximo partido del equipo será contra Técnico Universitario el 30 de agosto de 2025 por la LigaPro, y Mercado podría estar disponible si las negociaciones no se concretan antes. Sin embargo, su traspaso reforzaría la proyección internacional del fútbol ecuatoriano y el modelo de desarrollo de talentos de Independiente del Valle.

Panorama para Mercado

A sus 22 años, Mercado, mundialista con las selecciones Sub-17 y Sub-20 de Ecuador, está en el radar del técnico Sebastián Beccacece para una posible convocatoria a la selección mayor en las Eliminatorias Sudamericanas de septiembre de 2025. Su prioridad es jugar en Europa, lo que lo inclina hacia las ofertas de Wolverhampton, Wolfsburgo o Casa Pía. Las próximas horas serán decisivas para cerrar la operación antes del fin del mercado.