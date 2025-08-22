Independiente de Avellaneda jugará sin hinchas por investigación de violencia en Copa Sudamericana

La Justicia argentina determinó este viernes 22 de agosto que Independiente de Avellaneda deberá disputar sus partidos sin público en el estadio Libertadores de América, mientras se investigan los violentos incidentes ocurridos el miércoles entre hinchas del club y de Universidad de Chile durante un encuentro por la Copa Sudamericana. La medida, dictada por la Fiscalía N° 4 de Avellaneda, prohíbe el ingreso de espectadores hasta que se realicen los peritajes correspondientes.

La decisión afecta directamente el partido de este domingo 24 de agosto contra Platense, último campeón de la Liga Profesional de Argentina por la sexta fecha del Torneo Clausura, que se jugará sin la presencia de hinchas. El fiscal Mariano Zitto solicitó la clausura preventiva del estadio, permitiendo que los encuentros se realicen sin público o en otro escenario, según lo determine la autoridad competente. Esta resolución se mantendrá vigente hasta concluir la investigación judicial y las gestiones conjuntas con los organismos de seguridad nacional y provincial.

Los incidentes del partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile

Los enfrentamientos comenzaron cerca del final de la primera mitad, cuando hinchas chilenos en una tribuna alta arrojaron objetos hacia los aficionados locales. Posteriormente, un grupo de hinchas de Independiente accedió a esa zona y atacó violentamente a los aficionados visitantes que aún permanecían allí. Los hechos tuvieron lugar tanto en las tribunas como en las inmediaciones del estadio.

El escrito judicial destaca la necesidad de colaboración entre el club y las autoridades de seguridad para analizar fallos en el operativo policial del miércoles. La sanción refleja un esfuerzo por garantizar la integridad de los espectadores y jugadores en los estadios, un tema recurrente en el fútbol sudamericano. Independiente de Avellaneda, uno de los clubes más tradicionales de Argentina, enfrenta ahora un desafío adicional mientras se resuelve el caso.

Violencia en el fútbol argentino

El contexto de violencia en el fútbol argentino ha llevado a medidas similares en el pasado, con clausuras temporales de estadios y sanciones a clubes. La Copa Sudamericana, organizada por Conmebol, también podría imponer castigos adicionales dependiendo de los resultados de la investigación. Los incidentes de Avellaneda han generado preocupación entre las autoridades deportivas y gubernamentales, que buscan reforzar los protocolos de seguridad.

La prohibición de público podría extenderse si los peritajes y la investigación lo ameritan, afectando los próximos compromisos del equipo en el torneo local e internacional. Hasta el momento, no se ha especificado una fecha para la reanudación de los partidos con hinchas, lo que dependerá de los avances en el caso. La situación mantiene en vilo a los seguidores del club, que seguirán los encuentros desde fuera del estadio mientras se resuelve el conflicto.