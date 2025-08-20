COMUNIDAD POR USD 1
Deportes
Tenis

Iga Swiatek ganó en Cincinnati y se consolidó como segunda cabeza de serie para el US Open

La tenista polaca, ya cuenta con cinco trofeos de Grand Slam, incluyendo cuatro Roland Garros.
La tenista polaca Iga Swiatek se coronó campeona del WTA 1.000 de Cincinnati al vencer a la italiana Jasmine Paolini, número 9 del mundo.
La tenista polaca Iga Swiatek se conviritó en la número 2 del tenis femenino mundial.
La tenista polaca Iga Swiatek se coronó campeona del WTA 1.000 de Cincinnati al vencer a la italiana Jasmine Paolini, número 9 del mundo.
La tenista polaca Iga Swiatek se conviritó en la número 2 del tenis femenino mundial.

José Moreira

Redacción ED.

La tenista polaca Iga Swiatek se coronó campeona del WTA 1.000 de Cincinnati al vencer a la italiana Jasmine Paolini, número 9 del mundo. Lo hizo con un marcador de 7-5 y 6-4 en un partido que duró una hora y 49 minutos. Este triunfo marca el título número 24 en la carrera de Swiatek y su undécimo WTA 1.000, consolidándose como una de las figuras dominantes del tenis femenino.

El Abierto de Cincinnati representó un hito para Swiatek, quien había alcanzado las semifinales en las ediciones de 2023 y 2024. Sin embargo cayó ante Coco Gauff y Aryna Sabalenka, respectivamente, ambas campeonas en esos años. Con esta victoria, la polaca desplaza a Gauff del número 2 del ranking WTA, asegurando su posición como segunda cabeza de serie en el Abierto de Estados Unidos.

Iga Swiatek tuvo un intenso partido

Este campeonato inicia este domingo en Nueva York. Este logro le permite evitar un enfrentamiento con Sabalenka, actual número 1, hasta una posible final. Swiatek, de 24 años, demostró un juego sólido frente a Paolini, quien buscaba su primer título WTA 1.000. El primer set fue disputado, con ambas jugadoras intercambiando quiebres hasta que Swiatek cerró con un 7-5.

En el segundo set, la polaca mantuvo el control, aprovechando su potencia desde la línea de fondo para sellar el 6-4. Este triunfo refuerza su preparación para el US Open, donde buscará su segundo título tras ganarlo en 2022. En el palmarés histórico de los WTA 1.000, Iga Swiatek se coloca sólo por detrás de Serena Williams, quien acumula 13 títulos en esta categoría.

Torneos más prestigiosos previo al US Open,

La polaca, que ya cuenta con cinco trofeos de Grand Slam, incluyendo cuatro Roland Garros, sigue consolidando su legado en el circuito profesional. Paolini, por su parte, mostró un nivel competitivo, pero no pudo contrarrestar la precisión y consistencia de su rival. El Abierto de Cincinnati, uno de los torneos más prestigiosos previos al US Open, reúne a las mejores jugadoras del mundo y sirve como termómetro para el último Grand Slam del año.

Con este título, Swiatek llega a Nueva York como una de las principales favoritas, respaldada por su experiencia y reciente desempeño en canchas duras. El tenis femenino promete una competencia intensa en el US Open, con Swiatek, Sabalenka y Gauff como protagonistas en la lucha por el título.

