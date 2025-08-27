Identifican a uno de los fallecidos en la matanza en Leonidas Plaza

Identifican a Liliana Alexandra Chávez Vera, de 38 años, una de las víctimas de la matanza en la parroquia Leonidas Plaza, Sucre, por motivos desconocidos.

La mañana de este miércoles 27 de agosto, agentes de la Policía Nacional identificaron a Liliana Chávez, entre cuatro víctimas de un brutal ataque en la ciudadela Club de Leones, de la parroquia Leonidas Plaza, en el cantón Sucre, provincia de Manabí. Los otros tres cuerpos, dos de ellos posiblemente menores de edad, permanecen sin identificar. El crimen ocurrió, cuando desconocidos irrumpieron en una vivienda, dispararon con armas de grueso calibre, y dejaron a las víctimas sin vida sobre un colchón, rodeadas de 12 casquillos.

El estruendo de los disparos alarmó a los moradores, quienes se resguardaron en sus hogares, temerosos de la violencia desatada. El ECU-911 recibió la alerta, y agentes policiales llegaron al lugar en 10 minutos, acordonaron la vivienda, y constataron el cuádruple homicidio. Unidades de Criminalística y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) recolectaron los casquillos, y realizaron pericias iniciales. La Fiscalía de Manabí autorizó el traslado de los cuerpos al Centro Forense de Manta para autopsias, mientras los familiares, consternados, aguardaron en el lugar.

La Policía Nacional revisó cámaras privadas en la ciudadela, y entrevistaron a varios testigos, quienes indicaron ver un vehículo sospechoso en la zona, minutos antes del ataque. La Fiscalía abrió un expediente y envió los casquillos a un laboratorio de balística para su análisis. Los agentes exploraron móviles, pero no hallaron las causas del atentado.

Piden colaboración a la ciudadanía ante la identificación de un cuerpo

La Fiscalía solicitó a quienes tengan pistas, las hagan conocer llamando al 1800-DELITO y se revisaron posibles vínculos con bandas delictivas, sin confirmarlos. La Policía Nacional intensificó operativos con el Ejército Ecuatoriano en Leonidas Plaza, además se busca identificar a las tres víctimas restantes.

Liliana Chávez y las tres víctimas murieron al instante por múltiples disparos, según la unidad de Criminalística. Las autopsias, darán detalles de los órganos afectados por los disparos.

Matanza causa temor en la población

El asesinato de Liliana Chávez y tres personas en Leonidas Plaza estremece al cantón Sucre, esto a pocos días del asesinato de cinco personas en la parroquia Crucita de Portoviejo y que eran oriundos de San Jacinto. La Policía Nacional busca a los sicarios, mientras la comunidad exige seguridad.

Manabí enfrenta un 2025 marcado por la violencia, con más de 780 muertes violentas hasta agosto, según el Ministerio del Interior. En las últimas 24 horas hasta las 10h00 del 27 de agosto, 11 personas murieron: cuatro en Sucre, tres en Manta, dos en Portoviejo, una en Rocafuerte, y una en Santa Ana. Los vecinos de la ciudadela Club de Leones exigen reforzar los patrullajes en todo Sucre. (22)