Hoy es 7 de julio de 2025, pero no en todo el mundo: Hay un país que vive en 2017 con su propio calendario

Mientras la mayor parte del mundo amaneció con el calendario marcando el lunes 7 de julio de 2025, Etiopía lo hizo en el 30 de Säne del 2017. Sí, 2017.

El motivo no es un desfase ni un error, sino que este país del Cuerno de África utiliza un calendario propio y oficial, completamente distinto al gregoriano que rige en casi todo el planeta. Y no solo cambian los años: también cambian los meses. El calendario etíope se estructura en 13 meses, y no en 12 como el occidental. Cada uno tiene 30 días exactos, salvo el último, llamado Pagume, que solo tiene 5 días — o 6 si es año bisiesto–. De hecho, mañana, 8 de julio en el calendario gregoriano, Etiopía cambiará de mes y dará la bienvenida al 1 de Hamle.

Un calendario que va a su ritmo

El calendario etíope, también conocido como calendario Ge’ez, está basado en el antiguo calendario copto, a su vez heredero del calendario egipcio. Su diferencia con el gregoriano no es solo estructural, sino también histórica.

La raíz del desfase de años se encuentra en el cálculo del nacimiento de Jesús: mientras que el calendario occidental sigue el cómputo establecido por Dionisio el Exiguo en el siglo VI, el etíope se basa en otros cálculos que sitúan el nacimiento unos siete u ocho años más tarde. Así, mientras el calendario gregoriano marca 2025, Etiopía sigue en 2017.

Según detalla la Embajada de Etiopía en Estados Unidos, este sistema de 13 meses está compuesto por 12 meses regulares de 30 días y un último mes corto que permite ajustar el año solar. La estructura facilita la planificación: cada mes tiene exactamente cuatro semanas completas, y los días del mes siempre caen en el mismo día de la semana.

Símbolo de identidad y resistencia cultural

Aunque en el comercio internacional, el turismo o las relaciones diplomáticas Etiopía también usa el calendario gregoriano como referencia, en la vida cotidiana el calendario etíope es el único válido. Se emplea para todo: desde documentos legales hasta calendarios escolares.

Según recoge ElTiempo.es, el calendario también tiene «un significado cultural profundo» y representa «la identidad única de Etiopía y su resistencia frente a la colonización y la influencia extranjera». A lo largo de su historia, Etiopía ha mantenido «su soberanía cultural y política», y su fidelidad a este sistema propio de medición del tiempo es reflejo de esa singularidad.

¿Cuándo empieza el año según el calendario etíope?

El año nuevo etíope se llama Enkutatash y se celebra el 11 de septiembre, o el 12 si es año bisiesto en el calendario gregoriano. Esta fecha marca el inicio del mes de Meskerem, y coincide con el final de la temporada de lluvias en Etiopía, un momento simbólico de renovación y esperanza.

Estas son las equivalencias aproximadas entre los meses del calendario etíope y los del calendario gregoriano, según recoge la Embajada de Etiopía en Estados Unidos:

Meskerem: 11 de septiembre – 10 de octubre

Tikimt: 11 de octubre – 9 de noviembre

Hidar: 10 de noviembre – 9 de diciembre

Tahsas: 10 de diciembre – 8 de enero

Tir: 9 de enero – 7 de febrero

Yakatit: 8 de febrero – 9 de marzo

Maggabit: 10 de marzo – 8 de abril

Miyazya: 9 de abril – 8 de mayo

Ginbot: 9 de mayo – 7 de junio

Säne (o Sene): 8 de junio – 7 de julio

Hamle: 8 de julio – 6 de agosto

Nehasa: 7 de agosto – 6 de septiembre

Pagume (mes corto): 6 – 10 de septiembre

¿Y qué pasa con las horas?

Además de contar los años y los meses de forma distinta, Etiopía también tiene su propia forma de medir las horas del día. Tradicionalmente, el reloj etíope comienza a contar a partir del amanecer, no desde medianoche. Es decir, las 6:00 a.m. para nosotros serían la 0:00 para ellos. Así, cuando en Occidente son las 12:00 del mediodía, en Etiopía son las 6:00.

Según detalla la Embajada de Etiopía en Estados Unidos, la hora oficial en Etiopía está también 8 horas por delante del horario estándar de la costa este de Estados Unidos, o 7 horas durante el horario de verano.

Calendarios distintos al gregoriano

Aunque el calendario gregoriano es el estándar internacional para negocios, política y comunicaciones globales, no es el único en uso. En varios países coexisten calendarios tradicionales que siguen marcando festividades religiosas, documentos históricos o incluso el día a día.

En Irán y Afganistán, se utiliza el calendario solar persa, que comienza el 21 de marzo y cuenta los años desde el 622 d.C., como el calendario islámico.

En China, el calendario lunar rige las grandes festividades como el Año Nuevo Chino, aunque el gregoriano es el oficial. En Israel, el calendario hebreo determina las fechas de festividades religiosas como el Yom Kipur o el Pésaj.

En Tailandia, el calendario budista es el oficial para fechas nacionales, con un desfase de 543 años respecto al gregoriano (en Tailandia están en el año 2568). En Corea del Norte, el calendario Juche comienza en 1912, año del nacimiento de Kim Il-sung.

En países musulmanes como Arabia Saudí o Marruecos, el calendario islámico se usa para fines religiosos, mientras que el gregoriano es el civil.

Con información de Europa Press (13).