Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Santo Domingo
Salud

Hospital Gustavo Domínguez impulsa humanización con refugio para madres de neonatos

El Hospital Gustavo Domínguez abrió un refugio para madres de bebés hospitalizados en neonatología. El proyecto busca humanizar la atención y fortalecer el vínculo madre-hijo.
•‎

3 minutos de lectura
Las madres de los neonatos junto con la gerente del hospital Gustavo Domínguez.
Redacción ED.

Redacción ED.

El Hospital Gustavo Domínguez, bajo la dirección de la doctora Lorena Baque, inauguró este lunes un refugio para madres con bebés de 0 a 28 días hospitalizados en neonatología, con el objetivo de humanizar la atención médica en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Un espacio digno para las madres

El refugio ofrece seis camas disponibles, con capacidad de rotación para atender a madres cuyos bebés deben permanecer ingresados por complicaciones como intubación o fototerapia. Antes, estas mujeres pasaban noches en sillas o fuera del hospital. Ahora cuentan con un área donde pueden descansar, recibir apoyo psicológico y compartir con otras madres en situación similar.

La doctora Baque explicó que el objetivo es “cambiar el modo de ver la atención médica” y brindar un trato más humano. Recordó que el proceso de lactancia requiere que las madres estén presentes cada tres horas, lo que hace imprescindible su permanencia cerca de los neonatos.

Refugio para madres en el Hospital Gustavo Domínguez: testimonios de las beneficiarias

Entre las primeras usuarias está Morelia Giler, madre de un bebé prematuro hospitalizado desde hace más de 40 días. Ella destacó que el refugio es una ayuda invaluable, ya que proviene de El Carmen y los gastos de transporte dificultaban sus visitas constantes.

“Estar cerca de mi bebé me da tranquilidad. Antes tenía que viajar todos los días y era muy complicado. Ahora puedo acompañarlo y descansar”, comentó Giler.

La sala, además de camas y sillas cómodas, ofrece la posibilidad de pernoctar, ya que muchas madres prefieren estar presentes incluso en la madrugada para alimentar a sus hijos.

Ministerio de Salud actualiza esquema de vacunación en Santo Domingo para reforzar inmunización infantil

Refugio para madres en el Hospital Gustavo Domínguez: un modelo de atención humanizada

La gerente del hospital anunció que este es el primer paso de un cronograma de proyectos para transformar los servicios de salud en el hospital. Próximamente se implementará un espacio lúdico en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIPE), así como una sala familiar para padres de niños hospitalizados.

La visión de la administración busca reducir la carga emocional de los pacientes y sus familiares. “Un paciente necesita más que medicina, necesita empatía. Queremos marcar un antes y un después en el manejo hospitalario”, afirmó la doctora Baque.

Impacto y futuro del proyecto

Actualmente, el hospital atiende un promedio de 12 nacimientos diarios, de los cuales entre uno y dos requieren hospitalización por complicaciones. Con el refugio, las madres cuentan con un lugar seguro para acompañar a sus hijos hasta el alta médica.

El proyecto también abre la posibilidad de sumar aliados estratégicos y donaciones. Aunque la sala ya está equipada, la doctora Baque señaló que “nunca está de más mejorarla con iniciativas como musicoterapia o apoyo espiritual”.

