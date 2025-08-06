Horror en Naranjal: encuentran cabeza humana en una maleta abandonada

Este miércoles 6 de agosto de 2025, fue hallada una cabeza humana dentro de una maleta negra abandonada junto a un canal de riego en una bananera ubicada en el recinto Puerto Inca, cantón Naranjal, provincia de Guayas. La víctima fue identificada como Jorge Manuel Viteri Vite, de 40 años, en un caso que ha generado consternación entre los habitantes del sector y que está siendo investigado por la Policía Nacional como un posible crimen relacionado con disputas delictivas.

Hallazgo en zona rural de Naranjal

El macabro descubrimiento se produjo cuando trabajadores del área detectaron una maleta abandonada en las inmediaciones de una plantación bananera. Al inspeccionar el contenido, encontraron una cabeza humana junto a un panfleto con mensajes amenazantes.

Agentes de la Unidad de Muertes Violentas (Dinased) y peritos de Criminalística acudieron al sitio para proceder con el levantamiento de la evidencia, que fue trasladada al Centro Forense para los procedimientos legales correspondientes.

Identificación de la víctima

Horas después del hallazgo, la Policía confirmó que la víctima era Jorge Manuel Viteri Vite, residente del mismo recinto Puerto Inca.

Aunque no se han dado detalles específicos sobre el móvil del crimen, la Policía no descarta que el asesinato esté relacionado con conflictos entre organizaciones delictivas que operan en la zona. El panfleto hallado junto al cuerpo podría ser una señal de intimidación o advertencia, práctica común en crímenes relacionados con el narcotráfico o el sicariato.

Puerto Inca ha sido identificado por las autoridades como un sector con presencia de grupos armados organizados, debido a su ubicación estratégica cerca de plantaciones y vías de conexión hacia la costa y la sierra.

Investigación de hallazgo de cabeza en curso

La Fiscalía de Naranjal abrió una indagación previa por el delito de asesinato con circunstancias agravantes.

La Policía Judicial también trabaja para determinar si existe conexión entre este crimen y otros casos recientes ocurridos en cantones cercanos como El Triunfo o Balao, donde se han registrado muertes violentas con características similares durante los últimos meses.

Reacción comunitaria

Habitantes del recinto Puerto Inca y sectores aledaños expresaron temor y preocupación tras el hecho, considerando que este tipo de crímenes no eran comunes en el área hasta los últimos años. Piden mayor presencia policial, patrullajes y operativos que ayuden a restablecer la seguridad.

El hallazgo de la cabeza de Jorge Manuel Viteri Vite en una maleta abandonada en Naranjal representa un nuevo episodio de violencia extrema que afecta a la provincia del Guayas. La Policía continúa las investigaciones para determinar los responsables y esclarecer si este asesinato está vinculado con el crecimiento de estructuras delictivas en zonas rurales del país. (12)