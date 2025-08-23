¡Horror en Mejía! Encuentran cuerpo incinerado en carro quemado

El cuerpo de un hombre fue hallado sin vida e incinerado en un vehículo quemado en el sitio Mejía de la parroquia Picoazá en Portoviejo, provincia de Manabí por causas bajo investigación.

La noche de este viernes 22 de agosto de 2025, un fuerte olor a quemado alertó a los transeúntes en una vía de tercer orden en el sitio Mejía, parroquia Picoazá, cantón Portoviejo, Manabí. A las 21h30, moradores descubrieron un vehículo envuelto en llamas cerca del nuevo cementerio de Mejía, en una zona oscura. Al acercarse, encontraron un cuerpo incinerado, lo que llevó a contactar al ECU-911. Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y confirmaron el hallazgo de un hombre sin vida, irreconocible debido al fuego.

Unidades de Criminalística y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) se sumaron al operativo. Los agentes extrajeron el cuerpo, que presentaba quemaduras severas en el 100% del cuerpo, impidiendo su identificación inmediata. El vehículo, un auto rojo que por las llamas quedó en color gris, resultó reducido a cenizas, con el chasis y el motor dañados, lo que imposibilitó leer su numeración, según. Una grúa trasladó los restos del vehículo a los patios de la Policía Judicial en Portoviejo.

La Fiscalía de Manabí ordenó el traslado del cuerpo al Centro Forense de Manta para una autopsia, que incluirá análisis de ADN para identificar a la víctima. Los agentes buscaron evidencias dentro del vehículo, pero el fuego lo consumió todo, sugiriendo un posible ataque con arma de fuego antes del incendio. La falta de cámaras públicas en Mejía obligó a buscar grabaciones privadas en fincas cercanas.

Investigan la identida de cuerpo incinerado

La Fiscalía solicitó pistas al 1800-DELITO y revisó registros de vehículos robados en Manabí para rastrear el origen del auto. Los investigadores exploraron si el crimen está vinculado a ajustes de cuentas o disputas de territorios entre bandas delictivas, activas en la zona, aunque no confirmaron conexiones.

El hombre, de aproximadamente 30-40 años, resultó con quemaduras severas, según el reporte preliminar de Criminalística. La autopsia determinará si recibió disparos y luego le prendieron fuego. No se reportaron otras víctimas.

La Policía Nacional reforzó patrullajes con el Ejército Ecuatoriano en los perímetros donde se halló el carro quemado. La Fiscalía tendrá que realizar una reconstrucción de los hechos para esclarecer el crimen.

Respuesta de la comunidad

El hallazgo de un cuerpo incinerado en Mejía, Picoazá, conmocionó a Portoviejo. La Policía Nacional investiga el crimen, mientras la comunidad exige seguridad en las vías rurales.

Picoazá registra más de 20 crímenes violentos entre enero y julio de 2025. Las vías rurales de Mejía, con escasa iluminación y vigilancia, presentan vulnerabilidades en seguridad. Los moradores temerosos prefirieron no emitir más comentarios por temor a represalias. (22)