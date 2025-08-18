Hombres armados mataron a un hombre dentro de un automóvil, su acompañante resultó herida. El hecho se registró en Manta, Manabí

Un nuevo atentado se reportó en Manta, provincia de Manabí. En este hecho, hombres armados atacaron a una pareja que se movilizaba en un automóvil, uno de los ocupantes murió y su acompañante resultó herida. Este suceso tuvo lugar en la parroquia Los Esteros.

A Diego Delgado Cañarte, de 28 años de edad, lo atacaron a balazos cuando se encontraba dentro de un automotor en la calle 121, entre las avenidas 102 y 103. El infortunado dejó de existir en el lugar del atentado, mientras la persona que lo acompañaba quedó herida.

Tras varios minutos de tensión en el sector, al sitio arribó una ambulancia del Ministerio de Salud Pública y trasladó a la mujer herida hasta una casa asistencial de la localidad. Este suceso criminal se reportó cerca de las 18h00 de este domingo, 17 de agosto.

La Policía busca a los hombres armados

Cañarte se convirtió en la víctima 312 por muerte violenta en el distrito de Policía Manta-Montecristi-Jaramijó. A la víctima le propinaron varios balazos, quedando con heridas en varias partes de su cuerpo. Finalmente falleció en el lugar del atentado.

De acuerdo a ciertos testigos de este suceso, al lugar llegaron varios sujetos en un vehículo de color negro, dos hombres armados bajaron del automotor y procedieron a disparar a los ocupantes de un automóvil Chevrolet Sail de color gris. En este auto viajaban las víctimas. Luego del atentado, el vehículo que habría sido utilizado en este ataque apareció quemado a varias cuadras del lugar donde se reportó el ataque.

Luego del arribo de la ambulancia del Ministerio de Salud, a la escena del crimen llegaron agentes de la Policía Nacional, los uniformados iniciaron con el levantamiento y traslado del cuerpo de Diego Delgado Cañarte hasta el centro forense de Manta. La víctima tenía 28 años de edad. La policía también inició la búsqueda de los hombres armados que atacaron a la pareja. (04)