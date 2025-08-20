Hombre herido tras ser mordido por tiburón mientras posaba para una foto en Florida

El sábado anterior, Shawn Meuse, residente de Florida, resultó herido en la pierna luego de ser atacado por un tiburón limón de casi dos metros en Boca Grande, mientras posaba para una fotografía tras una jornada de pesca con amigos. El incidente, registrado en video, se volvió viral en redes sociales.

Mordido por un tiburón

De acuerdo con medios locales, el grupo de amigos había capturado al tiburón durante una jornada de pesca nocturna. Tras retirar el anzuelo de la boca del animal y antes de devolverlo al mar, Meuse se colocó cerca del escualo con la intención de posar para una fotografía.

En ese momento, el tiburón giró bruscamente y lo mordió en la pierna, causándole una herida considerable que requirió asistencia médica inmediata.

Declaraciones del afectado

El propio Meuse relató el hecho a Wink News: “Acabábamos de quitarle el anzuelo de la boca. Íbamos a liberarlo, pero el tiburón se giró y me mordió”.

El hombre fue trasladado a un hospital cercano, donde recibió atención por la lesión, descrita como grave, pero no mortal. Según los médicos, se trató de una mordida profunda que pudo haber tenido consecuencias más severas si el tiburón hubiese alcanzado una arteria principal.

Difusión en redes sociales

El suceso fue documentado en imágenes y videos que circularon rápidamente en internet. El meteorólogo Matt Devit compartió el video en su cuenta de Facebook con el mensaje: “Tiburón muerde a un hombre de Florida en la pierna después de que lo enrolló pescando en Boca Grande durante el fin de semana. La lesión fue lo suficientemente grave como para que lo llevaran al hospital”.

Las imágenes alcanzaron miles de reproducciones y comentarios, generando un intenso debate en redes sociales sobre la interacción de las personas con la fauna marina.

Reacciones de los internautas

Los comentarios en la publicación reflejaron una mezcla de sorpresa, crítica y humor sarcástico. Entre las respuestas más compartidas se encontraban frases como: “Juega juegos estúpidos… Gana estúpidos premios”. “Debería haberlo devuelto al agua en lugar de intentar posar para una selfie”. “Eso es lo que obtienes por sostener a un tiburón fuera del agua donde no puede respirar”. “Un punto para el tiburón y cero para los humanos”.

La mayoría de usuarios coincidió en señalar que el accidente fue consecuencia de la imprudencia de manipular a un animal salvaje para fines fotográficos.

El tiburón limón

El tiburón limón (Negaprion brevirostris) es una especie común en aguas cálidas del Atlántico y el Caribe, especialmente en las costas de Florida. Se caracteriza por su tamaño mediano, que puede alcanzar hasta 3 metros de longitud.

Aunque no suele ser considerado altamente agresivo hacia los humanos, puede reaccionar violentamente cuando se siente amenazado o manipulado fuera de su hábitat. Expertos marinos recuerdan que cualquier tiburón, incluso los de especies consideradas “no peligrosas”, mantiene un instinto de defensa que puede provocar ataques.

Seguridad y prevención

Autoridades ambientales y especialistas en vida marina reiteraron que los tiburones deben ser devueltos de inmediato al agua tras ser capturados, evitando manipulaciones prolongadas que pongan en riesgo tanto al animal como a las personas.

Asimismo, recordaron que posar para fotografías con fauna silvestre implica riesgos importantes y puede considerarse una práctica irresponsable. En el caso de Boca Grande, el tiburón había permanecido fuera del agua varios minutos antes del incidente, lo que aumentó su nivel de estrés.

Ataque del tiburón

El ataque al pescador Shawn Meuse en Boca Grande, Florida, evidencia los peligros de interactuar de forma imprudente con especies marinas. Aunque el hombre sobrevivió y se recupera de la lesión, el hecho se viralizó como un recordatorio de los riesgos que conlleva manipular animales salvajes por diversión o para obtener imágenes.

Mientras tanto, el video continúa circulando en redes sociales, donde miles de usuarios lo han convertido en un ejemplo de las consecuencias de ignorar las recomendaciones de seguridad en actividades de pesca y turismo marino.