Hombre hallado muerto con heridas de arma blanca en Montecristi

Un hombre aún sin identificar fue encontrado muerto durante la madrugada de este sábado 16 de agosto de 2025. El hecho se dio en la ciudadela Montalván, en el cantón Montecristi, provincia de Manabí. El cuerpo presentaba heridas provocadas con un arma blanca. El cadáverse trasladó al Centro Forense de Manta, donde se le practicó la autopsia correspondiente.

Agentes de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) llegaron al lugar para realizar la inspección y recopilar indicios que permitan avanzar en la investigación. El cadáver fue levantado cerca de las 2h00 y trasladado bajo resguardo policial.

La identidad del hombre aún no ha sido establecida por las autoridades. Se informó que las diligencias se encuentran en marcha para determinar las circunstancias del crimen y posibles responsables.

Cifras de violencia en el distrito Manta, Montecristi y Jaramijó

En lo que va del año 2025, el distrito Manta —integrado por los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó— registra 306 muertes violentas. De ese total, 232 corresponden a Manta, 55 a Montecristi y 19 a Jaramijó.

Según datos de la Policía Nacional, del total de víctimas 275 son hombres y 31 mujeres. Estos hechos reflejan un aumento sostenido en los índices de criminalidad que afectan a la provincia de Manabí, una de las más golpeadas por la violencia en el país.

Los cuerpos de seguridad mantienen patrullajes y operativos en diferentes sectores del distrito, con el fin de prevenir nuevos hechos violentos y fortalecer las labores de investigación. Sin embargo, los registros muestran que los asesinatos se han convertido en un problema constante en la zona.

Acciones policiales y judiciales

La Fiscalía de Manabí abrió una investigación previa para esclarecer este caso. Como parte del proceso judicial, la autopsia practicada en el Centro Forense de Manta aportará detalles técnicos sobre la causa de muerte y las características de las heridas.

Las unidades especializadas de la Policía, como la Dinased, tienen a su cargo la recopilación de información en el sitio. El levantamiento de testimonios y la revisión de cámaras de seguridad que puedan dar pistas sobre los responsables del crimen.

En paralelo, las autoridades han señalado que se trabaja de manera coordinada entre Policía, Fiscalía y unidades municipales para reforzar las estrategias de seguridad. Montecristi, por su cercanía con Manta y su conexión con vías principales, es considerado un punto estratégico en el control policial.

Violencia y percepción ciudadana

Los habitantes de la ciudadelas Montalbán, lugar donde se encontró el cadáver, mostraron su preocupación por los constantes hechos violentos registrados. El hallazgo de este cuerpo con heridas de arma blanca se suma a una serie de crímenes que mantienen en alerta a la población.

La Policía Nacional reitera que se mantienen operativos de control y se refuerzan las estrategias de patrullaje en zonas consideradas de mayor riesgo. Sin embargo, los casos reportados hasta agosto confirman que la violencia continúa siendo un desafío central para las autoridades en el distrito Manta.

El esclarecimiento del asesinato registrado en la ciudadela Montalván dependerá de los avances en la investigación. Asimismo se trabaja en la identificación plena de la víctima en el proceso que sigue en curso.

(2)