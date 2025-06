Hernán Galíndez: «Me iré a Ecuador a vivir el resto de mi vida cuando deje el fútbol»

Hernán Galíndez, arquero de la Selección de Ecuador, tiene hoy un duelo clave con su equipo Huracán. A las 15h00 enfrentará a Platense en la final del Torneo Apertura 2025.

Previo a esa decisiva final y a poco de unirse a ‘La Tri’, Galíndez dio una entrevista donde destacó, una vez más, el amor que siente por Ecuador.

Hernán Galíndez quiere volver a Ecuador

Durante un segmento llamado ‘Líbero vs.’ de TyCSports, al guardameta rememoró el momento en que intercambiar camisetas con el argentino Lionel Messi le costó cientos de críticas. Él destacó que su gratitud por Ecuador, el país que lo acogió hace doce años. «Yo amo Ecuador, es mi país. Allá me iré a vivir el resto de mi vida cuando deje el fútbol. Soy un agradecido con la gente, es mi casa», reveló el arquero.

«A la gente a veces le gusta hablar y usaron eso para decir que yo me deje hacer un gol y que él me cambie la camiseta. Como si Leo (entre risas) necesitara que yo me deje hacer un gol», cerró el guardameta mundialista, agregando que sería incapaz de perjudicar a la Selección ecuatoriana.

Hizo una promesa

Por otra parte, Galíndez reveló lo que haría si el campeonato se llega a dar en Santiago del Estero: «Por salir campeón puedo prometer cualquier cosa, me tatúo el escudo de Huracán, chiquito, pero lo hago si salimos campeones», expresó el deportista de 38 años.

Cabe destacar que Hernán Galíndez jugará hoy esa decisiva final y, casi de inmediato, viajará a Guayaquil para sumarse a la concentración de Ecuador de cara a la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Los partidos de Ecuador rumbo al Mundial

Este jueves 5 de junio, la Tricolor se medirá a Brasil en el estadio Monumental de Guayaquil, por la jornada 15. Mientras que el próximo martes 10 de junio se enfrentará a su similar de Perú en el estadio Nacional de Lima.

La Selección de Ecuador es segundo en la tabla de posiciones de las Eliminatorias, detrás de Argentina. La Tri tiene 23 puntos, mientras que los Albicelestes tienen 31. En tercer puesto se ubica Uruguay con 21 unidades, mientras que Brasil es cuarto con el mismo número de puntos, pero peor gol diferencia.

Hernán Galíndez y la Selección de Ecuador

Hernán Galíndez, arquero argentino nacionalizado ecuatoriano, se ha consolidado como una pieza clave en la selección de Ecuador desde su debut en 2021. A sus 38 años, el guardameta del Club Atlético Huracán ha disputado más de 20 partidos con la Tri, destacándose en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026.

En marzo de 2025, Galíndez alcanzó 600 minutos invicto bajo los tres palos. Su liderazgo lo llevó a ser capitán, aunque esto generó críticas al no haber nacido en Ecuador. Galíndez, titular en el Mundial de Qatar 2022, ha expresado su amor por Ecuador, afirmando que se siente parte del país. Actualmente, prepara los partidos contra Brasil y Perú en las eliminatorias.