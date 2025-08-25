Hallan un hombre sin vida en un camino de tierra del cantón Montecristi

Un macabro hallazgo se registró la mañana de este lunes, 25 de agosto de 2025, en el sector San Eloy del cantón Montecristi, en la provincia de Manabí.

En el lugar fue encontrado un hombre sin vida, en medio de un camino de tierra.

Se investiga crimen en Montecristi

De acuerdo a los primeros datos, la víctima vestía una camiseta y una bermuda, la misma que estaba a la altura de sus tobillos. Al momento no se han reportado mayores detalles sobre la forma en que se dio el crimen.

Tras la alerta, miembros de la Dinased y Criminalística de la Policía llegaron al para dar inicio a las primeras tareas investigativas.

Al lugar también llegó el carro de criminalística para el levantamiento del cadáver, para su traslado al Centro Forense de Manta para la autopsia de ley.

Se desconoce la identidad del hombre fallecido, pero tendría alrededor de 30 años.

La ola de violencia va en aumento en Manta, Montecristi y Jaramijó

La violencia está imparable en el distrito policial de Manta, Jaramijó y Montecristi, donde se han reportado más de 320 personas asesinadas en lo que va del año.

La madrugada de este lunes también se reportó un doble crimen en la parroquia Eloy Alfaro de Manta. Las víctimas eran dos hermanos.

Según se informó, sicarios armados ingresaron a un inmueble y les propinaron varios disparos. El ataque, perpetrado por desconocidos que irrumpieron en el dormitorio donde descansaban las víctimas, dejó los cuerpos de los hermanos junto a la cama, en medio de un charco de sangre.

La Policía Nacional acudió al lugar tras ser alertada y trasladó los cuerpos al centro forense para las investigaciones correspondientes.

Muertes violentas es el resultado de pelea entre bandas

La violencia en Ecuador ha escalado en los últimos años, convirtiéndose en un desafío crítico para el país. Factores como el narcotráfico, la presencia de bandas criminales transnacionales y la debilidad institucional han impulsado un aumento en los índices de criminalidad, especialmente en ciudades como Manta, Portoviejo, Durán y Guayaquil.

Los enfrentamientos entre grupos delictivos por el control de rutas de droga han generado asesinatos, extorsiones y secuestros, afectando gravemente la seguridad ciudadana.

El gobierno ecuatoriano ha implementado medidas como estados de excepción y operativos policiales, pero los resultados han sido limitados.

En 2023, la tasa de homicidios alcanzó niveles históricos, superando los 40 por cada 100,000 habitantes, una de las más altas de América Latina.

La población vive atemorizada, y sectores como el comercio y el turismo se ven impactados. La desigualdad social, la falta de oportunidades y la corrupción agravan el problema.

Se espera que, en las próximas horas, las autoridades brinden más información del hecho dado esta mañana en Montecristi. (13).