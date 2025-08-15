COMUNIDAD POR USD 1
Hace 2 meses
Hallan maleta llena de dinero en la vivienda de una mujer policía tras un allanamiento en Daule

En otra vivienda de la urbanización Santa María de la Casa Grande, las autoridades encontraron a dos sujetos con antecedentes penales.
Una maleta llena de fajos de dinero se descubrió en la vivienda de una agente policial en servicio activo durante un allanamiento.
Fajos de billetes con denominaciones de 10, 20, 50 y hasta 100 dólares encontró la Policía Nacional.
Una maleta llena de fajos de dinero se descubrió en la vivienda de una agente policial en servicio activo durante un allanamiento.
Fajos de billetes con denominaciones de 10, 20, 50 y hasta 100 dólares encontró la Policía Nacional.

Redacción

Redacción ED.

Una maleta llena de fajos de dinero se descubrió en la vivienda de una agente policial en servicio activo durante un allanamiento. La diligencia se cumplió la madrugada de este viernes 15 de agosto en una urbanización en la parroquia La Aurora, Daule. El operativo, coordinado entre la Policía Nacional y la Fiscalía, se derivó de investigaciones iniciadas tras un doble asesinato ocurrido el 9 de agosto en la zona.

El pasado 9 de agosto, encapuchados ingresaron a una vivienda en La Aurora para asesinar a dos hombres, presuntamente vinculados a una banda delictiva. Esto desencadenó una serie de diligencias que culminaron en los allanamientos del jueves 15. No obstante, en el operativo en Málaga II, dos guardias de seguridad intentaron huir, pero los detuvieron.

Incautaron la maleta con dinero

En otra vivienda de la urbanización Santa María de la Casa Grande, las autoridades encontraron a dos sujetos con antecedentes penales, una subametralladora artesanal, municiones y dinero en efectivo.  En el domicilio de la agente policial, quien actualmente se encuentra con permiso materno, se halló la maleta con dinero. El jefe policial de operaciones de la Zona 5 indicó que dos personas resultaron detenidas, incluida la servidora policial.

“Hemos llamado a la Unidad Especial de Conducta Policial para verificar su estatus legal y determinar el tratamiento correspondiente”, señaló el oficial. Sin embargo, las ciudadelas cerradas de Guayaquil, Samborondón y Daule se han convertido en refugios para integrantes de grupos de delincuencia organizada, según las autoridades.

Determinarán la procedencia del dinero

El caso de la maleta con dinero, refleja el creciente desafío que enfrenta la Policía Nacional para desarticular redes delictivas que operan en urbanizaciones privadas. Los allanamientos también forman parte de una estrategia para combatir la criminalidad en sectores residenciales, donde se han reportado actividades ilícitas con mayor frecuencia. La Policía y la Fiscalía continúan con las investigaciones para determinar el origen del dinero

No se han revelado detalles sobre el monto hallado ni sobre las identidades de los retenidos, pero las autoridades aseguran que las diligencias avanzan para esclarecer los hechos. Las autoridades han intensificado los patrullajes y allanamientos en la región para garantizar la seguridad ciudadana. Se investigará la procedencia del dinero y si este era usado para actividades ilícitas. (17)

