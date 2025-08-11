COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Manta
Sociedad

Habitantes de San Lorenzo aún esperan arreglos en el sendero al faro en medio de su parroquialización

La obra tiene una inversión de 380 mil dólares. El proceso ya está en el portal y hasta el 26 de agosto se receptarán las ofertas, informó el municipio durante la sesión solemne.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Gracias a un convenio tripartito se rehabilitará el sendero al Faro de San Lorenzo.
Gracias a un convenio tripartito se rehabilitará el sendero al Faro de San Lorenzo.
Gracias a un convenio tripartito se rehabilitará el sendero al Faro de San Lorenzo.

Carla Mendoza

Redacción ED.

Carla Mendoza

Redacción ED.

Periodista manabita. Nació en Portoviejo el 4 de julio de 1977. Estudió periodismo en la Universid... Ver más

[email protected]

Con el anuncio de que ya está en el Portal de Compras Públicas la rehabilitación del sendero El Faro, San Lorenzo celebró 76 años de parroquialización.

Este anuncio llega nueve meses después de que se firmara el convenio tripartito entre el municipio de Manta, el Gobierno Provincial de Manabí y el Gobierno Parroquial de San Lorenzo. 

La firma fue parte de la sesión solemne por los 102 años de cantonización de Manta, el pasado 4 de noviembre del 2024.

El proceso deberá finalizar el 26 de agosto, cuando se conozcan las ofertas para el proyecto. Para la rehabilitación del sendero y su escalinata la inversión alcanza los 380 mil dólares, se informó.

Agua potable es otra necesidad de su gente

Pero la falta de agua potable es otra necesidad básica por la que claman habitantes de San Lorenzo como Luis Acosta. Contó que desde hace ocho meses no llega el agua potable. Esto ha dado paso a que los habitantes se organicen y caven  pozos en el bosque para llevar el agua mediante manguera a las casas. “Nos organizamos por barrios, pero realmente su preocupa de que en algún momento se agote este recurso”, señaló. 

Actualmente la parroquia San Lorenzo y sus varios sitios viven del turismo. Por ello para Gabriela Morales, quien se dedica a esta actividad, cree que al lugar le falta infraestructura para transformar a San Lorenzo en un destino turístico, natural, ecológico y sustentable que dé fuentes de trabajo para los jóvenes, .

Con desfile cívico celebran

Alrededor de 18 instituciones educativas y sus bandas musicales fueron parte del desfile por los 76 años de parroquialización de San Lorenzo. Esta marcha cívica se dio este domingo 10 de agosto por las principales calles del lugar.

Luego del tradicional desfile, las autoridades civiles asistieron a la sesión solemne. Allí participó la alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, y otras autoridades. Ella reafirmó que para ella no existe diferencia entre la zona urbana y rural; por lo tanto, continuará trabajando con obras como calles y techados para las escuelas.

“Hoy no solo celebramos los 76 años de vida parroquial de San Lorenzo, sino que también honramos a quienes levantaron su voz sin cansarse para sacar adelante a San Lorenzo”, dijo. Por su parte, Wendy Ube, presidenta del Gobierno Parroquial, llamó a seguir luchando por el desarrollo de San Lorenzo, trabajando en unidad.

Reconocimientos

En la sesión se entregaron reconocimientos a estudiantes y ciudadanos como Cecilia Pinargote, quien recibió el mérito cultural por su aporte a la cultura, mientras que Amalia Reyes se encargó de dar una reseña histórica de la parroquia.

San Lorenzo es una caleta de pescadores artesanales. En los últimos años, sus habitantes aprovechan los atributos del lugar para sacarle provecho mediante el turismo. Es conocido como el santuario de anidación 

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

A un dólar de distancia: el refugio de los migrantes ecuatorianos que residen en Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

A un dólar de distancia: el refugio de los migrantes ecuatorianos que residen en Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

A un dólar de distancia: el refugio de los migrantes ecuatorianos que residen en Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO