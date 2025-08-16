COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Crimen Organizado

Había más de medio millón de dólares en una casa de una urbanización privada de La Aurora, en Daule

En La Aurora, Daule, se hallaron USD 592.091 en efectivo durante Apolo III, hubo detenciones por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
2 minutos de lectura
Había más de medio millón de dólares en una casa de una urbanización privada de La Aurora, en Daule. (Cortesía)
Había más de medio millón de dólares en una casa de una urbanización privada de La Aurora, en Daule. (Cortesía)

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

En una vivienda de la urbanización Santa María de Casa Grande, en La Aurora, Daule, se encontró más de medio millón de dólares, exactamente USD 592.091, en efectivo durante un allanamiento del operativo Apolo III. La Policía Nacional actuó el 14 y 15 de agosto, descubriendo el dinero en una maleta dentro del clóset de Hernán P. S. y Alexandra C. P., esta última una cabo de Policía con permiso de maternidad. Además, se decomisaron 11 celulares, computadoras, un chaleco balístico, dos vehículos y una motocicleta.

La Fiscalía imputó a la pareja por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, ya que no justificaron la procedencia del dinero. Alexandra C. P., con un sueldo superior a mil dólares, enfrenta cargos graves por su condición de servidora pública. El juez dictó prisión preventiva para Hernán P. S. y arresto domiciliario para Alexandra C. P., considerando su estado de maternidad.

Más de medio millón de dólares y una agrupación delincuencial afectada

El allanamiento forma parte de Apolo III, permitió la desarticulación de Los Águilas, un grupo criminal. Urbanizaciones cerradas en Daule, Samborondón y Guayaquil sirven como refugios para armas, droga y dinero, según las autoridades. La Fiscalía inició una instrucción fiscal de 30 días, con penas de 7 a 10 años por enriquecimiento ilícito y 10 a 13 años por lavado de activos.

El ministro del Interior, John Reimberg, criticó decisiones judiciales que liberan a procesados por delitos graves, exigiendo firmeza. Las autopsias en la morgue de Babahoyo confirmaron las causas de muerte, mientras la Policía recopila indicios para identificar a los responsables.

Lucha contra el crimen organizado

Este caso refleja el uso de urbanizaciones privadas como centros de operaciones criminales. La presencia de USD 592.091 en efectivo subraya la magnitud de las actividades ilícitas. Las autoridades buscan actuar con rigor, enfrentando desafíos de corrupción y violencia en varias provincias de Ecuador.

Mientras el ministro del Interior lideró operaciones en Guayas, el ministro de Defensa estuvo comandando acciones antidelincuenciales en la provincia de Los Ríos este viernes 15 de agosto.

