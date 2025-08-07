COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Guayaquil reporta incremento del 5,3 % en visitantes durante el segundo trimestre de 2025

Guayaquil experimentó un crecimiento del 5,3 % en visitantes entre abril y junio, destacando el aumento de turistas que pernoctan en la ciudad.
Guayaquil experimentó un crecimiento del 5,3 % en visitantes entre abril y junio, destacando el aumento de turistas que pernoctan en la ciudad.
Carlos Delgado

Redacción ED.

Nacido en Jaramijó, el 11 de marzo de 1977, Licenciado en Ciencias de la Comunicación

[email protected]

Entre abril y junio de 2025, Guayaquil recibió 602.247 visitantes, un aumento del 5,3 % respecto al primer trimestre del año, según datos oficiales de la Dirección de Turismo y Eventos Especiales del Municipio. De este total, 484.339 fueron turistas que pernoctaron al menos una noche y 117.908 excursionistas, lo que evidencia un aumento en las estadías prolongadas. La ciudad apuesta por consolidarse como un destino donde los visitantes permanecen más tiempo y disfrutan de sus múltiples atractivos.

Destino con identidad y agenda cultural activa

La ciudad ha impulsado una agenda cultural y recreativa continua para atraer y mantener visitantes. Espacios emblemáticos como el Malecón Simón Bolívar, la calle Panamá, el Parque Seminario, el Cerro Santa Ana y Las Peñas son los sitios más visitados. Estos lugares se han convertido en escenarios para eventos culturales, artísticos y gastronómicos organizados por la municipalidad, con el objetivo de enriquecer la experiencia turística.

Este impulso ha fortalecido el posicionamiento de Guayaquil como un destino turístico que combina tradición, cultura y modernidad. La gestión municipal señala que estas acciones contribuyen a que la ciudad “brille, se disfrute y se recomiende”.

La gastronomía, un motor clave del turismo en Guayaquil

La gastronomía es uno de los principales atractivos para los visitantes. Entre los platos más solicitados destacan el encebollado, el ceviche de camarón y el arroz con menestra y carne, todos representativos de la identidad culinaria guayaquileña.

Tahiz Panus, directora de Turismo y Eventos Especiales de Guayaquil, detalló que “el encebollado está en el primer lugar de preferencia, seguido por el ceviche de camarón y el arroz con menestra”. Según las estadísticas, estos alimentos mantienen su protagonismo en la demanda gastronómica del turismo local y extranjero.

Un crecimiento medible y sostenible en Guayaquil

La proporción de turistas que pernoctan en Guayaquil subió del 73 % al 80 % en el segundo trimestre de 2025, indicador clave de que la ciudad atrae visitantes con intenciones de estadías más largas. Esto beneficia directamente al sector turístico y a la economía local.

La Dirección de Turismo y Eventos Especiales sigue monitoreando las cifras para implementar estrategias que fomenten el turismo sostenible, potenciando los atractivos naturales, culturales y gastronómicos de Guayaquil.

Contexto y proyección turística

Guayaquil, conocida como «La Perla del Pacífico», continúa posicionándose como uno de los destinos turísticos principales de Ecuador. El aumento en visitantes y la diversificación de su oferta cultural y gastronómica refuerzan su reputación y competitividad en el sector.

Con esta tendencia, se prevé que la ciudad mantenga un crecimiento constante en los próximos trimestres, fortaleciendo la economía local y generando nuevas oportunidades para la comunidad y el sector privado.

