Guayaquil impulsa la lactancia materna con jornada educativa para más de 300 mujeres

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el Municipio de Guayaquil organizó la jornada “Lazos de Leche Materna”, un encuentro que reunió a más de 300 mujeres entre embarazadas y madres lactantes, el jueves 1 de agosto en un centro comercial del norte de la ciudad, con el objetivo de promover la importancia de la lactancia y el acompañamiento desde los primeros días de vida.

Actividades enfocadas en la salud y el acompañamiento

Durante el evento, se desarrollaron seis charlas especializadas dirigidas a las participantes. Los temas abordados incluyeron lactancia prolongada, funcionamiento del banco de leche, nutrición complementaria, y los primeros mil días de vida, considerados clave en el desarrollo físico y cognitivo del niño.

Andrea Giler, directora General de la Mujer del Municipio de Guayaquil, destacó que estas actividades responden a la visión del alcalde Aquiles Alvarez, orientada al acompañamiento materno desde el nacimiento. “La lactancia tiene que ver con un acto de pertenencia donde el bebé. Desde su primer momento en el mundo, se siente aceptado por su madre”, afirmó durante su intervención.

El encuentro tuvo lugar en el centro comercial Albán Borja, ubicado al norte de Guayaquil, y contó con la asistencia técnica de profesionales de salud, nutrición y psicología.

Espacios de intercambio y experiencias

Además de los espacios informativos, la jornada permitió la interacción entre madres y embarazadas. Ellas compartieron experiencias sobre el proceso de lactancia, dudas comunes y estrategias de apoyo entre pares.

Una de las asistentes, Verónica Layana, madre de un bebé de dos meses y residente de Portoviejo, expresó: “Se siente muy bonito y la verdad es que me encanta, porque yo soy de Portoviejo y esto no se encuentra allá. Me parece súper importante que todas las ciudades y todos los cantones estén a la par de Guayaquil”.

Al finalizar la jornada, el Municipio entregó pañaleras a las embarazadas presentes, como parte del respaldo institucional a la maternidad segura y saludable. Este gesto busca incentivar la asistencia a este tipo de actividades y promover entornos positivos para el desarrollo de niñas y niños.

Semana Mundial de la Lactancia: una fecha global

La Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebra cada año del 1 al 7 de agosto, impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), con el objetivo de visibilizar la importancia de esta práctica para el bienestar de los niños y la salud de las madres.

Este año, el lema internacional es “Facilitar la lactancia materna: marcando la diferencia para madres y padres que trabajan”. Aquello promueve el compromiso multisectorial para permitir la continuidad de la lactancia incluso en el entorno laboral.

Con actividades como “Lazos de Leche Materna”, el Municipio de Guayaquil se suma a la estrategia global de fortalecimiento de la lactancia. Esto como herramienta fundamental para combatir la desnutrición infantil y fomentar el vínculo temprano madre-hijo.