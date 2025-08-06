Guayaquil City vence 3-1 a Mushuc Runa y avanza a octavos de Copa Ecuador

Guayaquil City venció 3-1 a Mushuc Runa este miércoles 6 de agosto de 2025 en el Estadio Christian Benítez, Guayaquil, clasificando a los octavos de final de la Copa Ecuador 2025 gracias a los goles de Edinson Mero, Manuel Palma y Miller Bolaños.

Triunfo ciudadano

El partido se disputó este miércoles en el Estadio Christian Benítez. Los goles de Edinson Mero (28’), Manuel Palma (53’) y Miller Bolaños (90+4’) aseguraron el pase a la siguiente ronda.

El encuentro comenzó con oportunidades desperdiciadas por Guayaquil City. A los 7 minutos, Anderson Naula falló un remate bajo el arco tras un pase de Kevin Sambonino. A los 25 minutos, Jefferson Arce desaprovechó una ocasión clara tras un córner, enviando el balón desviado.

Sin embargo, a los 28 minutos, Edinson Mero abrió el marcador con un remate de derecha tras superar al arquero Adonis Pabón, pese a reclamos de posición adelantada por parte de Mushuc Runa.

Dominio en el segundo tiempo

En el complemento, Guayaquil City consolidó su ventaja. A los 53 minutos, Manuel Palma aprovechó un error en un saque lateral de Mushuc Runa para marcar el 2-0 con un remate mano a mano. El equipo dirigido por Pool Gavilánez mantuvo el control, con Miller Bolaños, exjugador de Emelec, ingresando a los 67 minutos en reemplazo de Sambonino para reforzar el ataque.

A los 82 minutos, Naula estuvo cerca de ampliar la ventaja, pero su disparo impactó en el vertical. Mushuc Runa descontó a los 86 minutos con un cabezazo de Jonathan Dos Santos, asistido por Joaquín Vergés. Sin embargo, Bolaños sentenció el partido a los 90+4 minutos con un remate de derecha, asegurando el 3-1 final.

La Copa Ecuador 2025

La Copa Ecuador 2025, organizada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), enfrenta a equipos de Serie A, Serie B y Segunda Categoría en un formato de eliminación directa. Guayaquil City, tercero en la Serie B con 33 puntos, busca consolidarse tras vencer 1-0 a Cumbayá en su último partido liguero. Por su parte, Mushuc Runa, colista de la LigaPro con 17 puntos, debutó en el torneo con un planteamiento ofensivo liderado por Vergés, Cristian Penilla y Dos Santos, pero no pudo evitar la derrota.

En los octavos de final, Guayaquil City enfrentará a Deportivo Santo Domingo de los Tsáchilas, que eliminó a Delfín en los dieciseisavos. El equipo ciudadano es el único representante de la Serie B que sigue en competencia, tras la eliminación de Cuniburo e Imbabura.

Presencia destacada

El partido contó con la asistencia de figuras del fútbol ecuatoriano, incluyendo a los jugadores de Barcelona SC, Miguel Parrales, Álex Rangel y Gabriel Cortez, así como al presidente de LigaPro, Miguel Ángel Loor, y al entrenador de Emelec, Guillermo Duró. La directiva de Guayaquil City ofreció entrada gratuita en la Tribuna Oeste, atrayendo a numerosos aficionados.

El próximo desafío de Guayaquil City será en los octavos de final, programados para septiembre. Mushuc Runa, por su parte, buscará revertir su mala racha en la LigaPro, donde enfrentará a Orense el sábado 9 de agosto