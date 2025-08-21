Gran Fondo de Nueva York confirma su décima edición en Manta el 28 de septiembre

El Gran Fondo de Nueva York (GFNY) Manta 2025, previsto para el 28 de septiembre, no ha sido cancelado, confirmaron la organización y el Municipio de Manta, luego de la circulación de un correo electrónico no oficial que mencionaba un supuesto traslado de sede hacia Salinas por motivos de inseguridad.

Rumores y desmentidos sobre la competencia en Manta

La confusión inició cuando 27 ciclistas inscritos recibieron un correo electrónico que mencionaba un cambio de sede del evento hacia Salinas. Sin embargo, Elena Nolasco, vocera del GFNY en Ecuador, descartó que la información proviniera de los organizadores.

“La competencia continúa en Manta, ciudad a la que estamos muy agradecidos. Será una edición especial porque conmemoramos 10 ediciones en Ecuador”, declaró Nolasco en entrevista radial.

La vocera aclaró que después de la carrera en Manta está previsto realizar una edición en Salinas a finales de 2025, lo que pudo haber alimentado la confusión.

Posición del Municipio de Manta

El director del Departamento de Deportes del Municipio de Manta, Eduardo Delgado, señaló que la información sobre una supuesta cancelación “los tomó por sorpresa”.

“El correo fue enviado a un grupo de 26 deportistas, sin carácter oficial. Nos comunicamos con los organizadores y nos indicaron que no existe una resolución formal”, afirmó Delgado.

El funcionario recordó que la ciudad ha organizado con éxito eventos internacionales como el Ironman, la Manta Maratón y el Aquaman, todos con planes de contingencia y seguridad. “Con el GFNY no ha sido la excepción. Ya avanzamos en la planificación de rutas, socialización y adecuación de vías”, puntualizó.

Preparativos en Manta en marcha

Por su parte, Mario Álava, coordinador de Inclusión Económica y Social del Municipio de Manta, indicó que hasta el momento no existe ninguna notificación oficial de suspensión.

“Tenemos la fecha reservada y se inició el plan de contingencia. El Gran Fondo de Nueva York en Manta continúa”, aseguró.

El funcionario explicó que en los próximos días se convocará a una rueda de prensa junto a los representantes internacionales del GFNY para detallar la ruta, calendario y medidas de seguridad.

Seguridad y logística

El Municipio informó que en cada evento deportivo internacional en la ciudad se despliega un contingente de más de 1.000 personas en tareas de logística y seguridad, en coordinación con la Policía Nacional, bomberos y voluntarios.

“Manta ofrece infraestructura hotelera, vías aptas y el mejor clima del país para competencias de alto nivel. Las condiciones para recibir a los ciclistas están garantizadas”, explicó Álava.

Las autoridades locales recalcaron que, hasta no recibir comunicación oficial en sentido contrario, la ciudad mantiene activa toda la planificación para septiembre. Además, hicieron un llamado a la ciudadanía y a los medios a esperar información validada para evitar que rumores afecten la imagen de Manta como sede de eventos internacionales.

Contexto del GFNY en Ecuador

El Gran Fondo de Nueva York es una competencia ciclística internacional que se realiza en más de 26 países y cuenta con múltiples ediciones en cada uno. Por ejemplo en Ecuador, además de Manta, la franquicia ha organizado carreras en Quito y recientemente anunció una sede en Salinas.

“En varios países se desarrollan varias ediciones cada año. En México hay cinco, en Francia seis y en Estados Unidos ocho. Eso es natural en las franquicias GFNY”, explicó Nolasco.

En el caso de Manta, la ciudad fue la primera sede del GFNY en Ecuador, lo que le otorga un valor simbólico especial. “Siempre trabajamos para que Manta siga siendo parte de la franquicia”, agregó la vocera.

Una edición especial

Este 2025 el GFNY celebrará su décima edición en Ecuador y por ello prepara una jornada conmemorativa. Entre las actividades previstas está la presencia de ciclistas que han sido campeones en las nueve ediciones anteriores.

“Será una edición llamada All the Champions, donde reuniremos a los campeones históricos del GFNY en Ecuador”, adelantó Nolasco.

La organización proyecta la participación de 500 ciclistas, con una mayor afluencia de deportistas provenientes de Manabí y ciudades aledañas.

Conclusión

El Gran Fondo de Nueva York Manta 2025 sigue en pie y las autoridades locales reiteran que la ciudad está lista para recibir a los ciclistas nacionales e internacionales. La organización descartó los rumores de cancelación y confirmó que Manta será nuevamente sede de esta competencia internacional, con una edición especial que busca destacar la trayectoria del ciclismo en Ecuador.