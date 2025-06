Gonzalo Plata acompaña a Flamengo en el Mundial de Clubes pese a lesión

Flamengo, el club más popular de Brasil, arribó el 11 de junio de 2025 a Atlantic City, Estados Unidos, para disputar el Mundial de Clubes 2025. Lo hizo con el ecuatoriano Gonzalo Plata entre sus 27 convocados, pese a su recuperación de una lesión en la rodilla, en un viaje marcado por incidentes en el aeropuerto de Río de Janeiro.

El equipo dirigido por Filipe Luís viajó con una delegación de 27 jugadores, incluyendo al extremo Plata, de 24 años, quien no juega desde el 2 de mayo de 2025 debido a molestias en su rodilla. Plata, que regresó a Brasil el 6 de junio para continuar su rehabilitación tras no ser convocado por la selección ecuatoriana, fue incluido en la lista de buena fe del Flamengo para el torneo. Según el último parte médico del club, el atacante ya no reporta dolor y realiza trabajos individuales, aunque su participación dependerá de su evolución.

Previo al viaje a Estados Unidos

El viaje del Flamengo estuvo precedido por un banderazo masivo en el Aeropuerto Internacional de Galeão, en Río de Janeiro, donde cerca de 2.000 hinchas se congregaron para despedir al equipo. Sin embargo, el fervor escaló a un punto peligroso cuando algunos aficionados subieron al techo del autobús que transportaba al plantel y levantaron una ventanilla para interactuar con los jugadores.

La situación obligó a la intervención de la policía, que utilizó gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a la multitud, generando corridas e incidentes. A pesar del caos, el equipo, incluyendo a Plata, embarcó sin contratiempos rumbo a Estados Unidos.

Preparación para el Mundial de Clubes

Flamengo debutará en el Mundial de Clubes 2025 el lunes 16 de junio frente al Espérance Sportive de Túnez en el Lincoln Financial Field, en Filadelfia, a las 20h00, con transmisión por DSports. Posteriormente, enfrentará al Chelsea de Moisés Caicedo el 20 de junio a las 13h00 en el mismo estadio, y cerrará la fase de grupos ante Los Angeles FC el 24 de junio a las 20h00 en el Camping World Stadium, en Orlando. El torneo, que se disputará del 14 de junio al 13 de julio, reúne a 32 equipos bajo un nuevo formato.

Para reforzar su plantilla, Flamengo incorporó al mediocampista ítalo-brasileño Jorginho, de 33 años, procedente del Arsenal, quien firmó un contrato hasta 2028. Jorginho, campeón de la Eurocopa 2021 con Italia y del Mundial de Clubes 2022 con Chelsea, se perfila como una pieza clave en el esquema táctico de Filipe Luís, que utiliza un 4-2-3-1 basado en presión alta y transiciones rápidas, adaptable a una línea de tres defensores según las necesidades del partido.

Nómina del Flamengo

La lista de 27 jugadores convocados por Filipe Luís incluye: Porteros: Agustín Rossi, Matheus Cunha, Dyogo Alves, Léo Nannetti; Defensas: Guillermo Varela, Ayrton Lucas, Matías Viña, Alex Sandro, Wesley França, Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo, Cleiton, João Victor.

A ellos se suman los mediocampistas: Erick Pulgar, Gerson, Giorgian de Arrascaeta, Nicolás de la Cruz, Jorginho, Allan, Evertton Araújo, Joshua, Matheus Gonçalves. También los atacantes Luiz Araújo, Pedro, Éverton Cebolinha, Bruno Henrique, Michael, Gonzalo Plata, Juninho, Wallace Yan.

Flamengo, campeón de la Copa Libertadores 2019 y 2022, comparte el Grupo D con Espérance de Túnez, Chelsea y Los Angeles FC. El club carioca, líder del Brasileirao 2025 tras 11 jornadas y clasificado a los octavos de final de la Libertadores, apunta a ser protagonista en el torneo mundialista. La presencia de Plata, si logra recuperarse a tiempo, podría ser un factor diferencial en el ataque rubro-negro.

Impacto del caos en Río por Plata y Flamengo

El desborde de los hinchas en el aeropuerto generó preocupación en el plantel, que observó con asombro la secuencia. Aunque no se reportaron heridos entre los jugadores, el incidente subraya la pasión desbordada de la torcida del Flamengo, una de las más numerosas del mundo. La directiva del club no emitió comentarios oficiales sobre los hechos, pero el episodio resalta los desafíos de gestionar la seguridad en eventos masivos de este tipo.

Flamengo ya está instalado en Atlantic City, donde realizará su preparación final antes de viajar a Filadelfia para su debut. La expectativa por ver a Plata en acción crece, aunque su regreso a las canchas dependerá de las evaluaciones médicas en los próximos días.