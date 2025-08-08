¡Golpe al narco en El Carmen! 209 kilos de droga decomisados

La Policía Nacional detuvo a Víctor Hugo V.T., y Shiomara Brigith R.D., la noche del 7 de agosto de 2025 en El Carmen, Manabí, decomisando 209 kilos de droga, especificamente cocaína para combatir el narcotráfico.

El operativo realizado en la vía El Carmen-Santo Domingo, en la provincia de Manabí, con agentes de la Unidad Nacional de Investigación Antidrogas (UIAN) interrumpió el tráfico habitual. Aproximadamente a las 22h30, agentes interceptaron un camión tipo remolque tras una alerta del ECU-911 sobre movimientos sospechosos.

Los oficiales descubrieron una caleta oculta en la estructura del vehículo, que contenía 209 kilos de cocaína, equivalentes a 2.090.000 dosis, destinadas a mercados internacionales desde puertos costeros.

La operación culminó con la captura de Víctor Hugo V. T., de 40 años, y Shiomara Brigith R. D., de 25 años, ambos ecuatorianos. Los agentes decomisaron el camión, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo no cuantificado.

La cocaína, valorada en $2.275 cada bloque en Ecuador y $115.000 en el exterior, representó un duro golpe al narcotráfico. En Estados Unidos toda la carga estaría valorada en más de 6 millones de dólares, mientras que en Europa sube a más de 9 millones. La Fiscalía de Manabí abrió un expediente por tráfico ilícito de sustancias, conforme al artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Los kilos de drogas incautados quedaron en custodia policial

Los detenidos quedaron bajo custodia en la Unidad de Flagrancia de El Carmen, mientras los agentes trasladaron la droga a una dependencia policial, bajo estricta custodia para análisis. Los oficiales inspeccionaron el camión, buscando más compartimentos ocultos, y revisaron los celulares para identificar contactos ligados al narcotráfico.

La operación, ejecutada en flagrancia, responde a denuncias ciudadanas sobre vehículos sospechosos en la vía, que carece de cámaras públicas, obligando a los investigadores a buscar grabaciones privadas.

La Fiscalía interrogó a Víctor Hugo V. T. y Shiomara Brigith R. D. para determinar su rol en la red de tráfico. Los agentes analizaron el camión tipo remolque para confirmar su propiedad y posibles modificaciones adicionales. La Policía Nacional comparó el caso con un decomiso en Jipijapa el 5 de agosto, que involucró una caleta similar. Los investigadores buscaron conexiones con puertos de Manabí, clave para envíos internacionales. La audiencia de cargos se programó para el 9 de agosto.

Respuesta de las autoridades

La captura de dos ecuatorianos y el decomiso de 209 kilos de cocaína en El Carmen debilitaron el narcotráfico en Manabí. La Policía Nacional avanza en la investigación, mientras la comunidad exige mayor seguridad.

Manabí registra 14 operaciones antidrogas de alta escala entre enero y julio de 2025, según el Ministerio del Interior. En mayo, un decomiso en Manta incautó 100 kilos de cocaína.

Las rutas como El Carmen-Santo Domingo, cercanas a puertos, facilitaron el transporte de drogas, según reportes policiales. Los habitantes de El Carmen piden reforzar patrullajes para disuadir el narcotráfico en zonas rurales. (22)