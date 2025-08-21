Golpe al crimen en Manabí: Megaoperativo deja 32 detenidos, 35 casas allanadas y droga decomisada

La Policía Nacional capturó a 32 personas, decomisó 11 armas, 12.557 gramos de droga y vehículos robados en Manabí como parte de su combate contra el crimen organizado.

La madrugada de este jueves, la provincia de Manabí despertó bajo el despliegue del operativo Apolo 21, ejecutado por la Policía Nacional con apoyo de las Fuerzas Armadas.

Más de 400 agentes de los subsistemas preventivo, investigativo e inteligencia, junto a unidades tácticas, realizaron 35 allanamientos simultáneos en varios cantones de la provincia. Las intervenciones, iniciadas en la madrugada, apuntaron a desmantelar redes dedicadas al narcotráfico, sicariato y robo. Los agentes capturaron a 32 sospechosos, según el Ministerio del Interior.

Operativo en Manabí dejó droga y armas incautadas

En los allanamientos, los oficiales decomisaron un arsenal compuesto por 11 armas de fuego, incluyendo pistolas y escopetas, 197 cartuchos, y 12 explosivos artesanales. Además, incautaron 12.557 gramos de droga, presumiblemente cocaína y marihuana, cotizadas en aproximadamente 40.000 dólares en el mercado local. La Policía recuperó tres motocicletas y tres vehículos reportados como robados, mientras retuvo dos vehículos y nueve motocicletas para investigación. Los indicios, trasladados al laboratorio de Criminalística, incluyen cinco celulares y documentos que podrían revelar conexiones con bandas delictivas, según el coronel Geovanny Naranjo, comandante de la Zona 4.

Los operativos se concentraron en sectores de alta incidencia delictiva, donde los agentes encontraron droga oculta en viviendas. La Fiscalía de Manabí abrió expedientes por tráfico de drogas, tenencia de armas y asociación ilícita, conforme a los artículos 220, 360 y 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Detalles de las incautaciones y de los 32 detenidos

El coronel Renán Miller afirmó a una cadena televisiva: “El operativo Apolo 21 afectó las finanzas de las redes criminales en Manabí, debilitando su capacidad operativa”. El ministro del Interior, John Reimberg, señaló en X: “No daremos tregua a los delincuentes. Apolo 21 demuestra nuestro compromiso con la seguridad”. La Fiscalía confirmó que 10 de los detenidos tenían antecedentes por narcotráfico y extorsión, y enfrentarán prisión preventiva.

La Policía Nacional coordinará con el Ejército Ecuatoriano para intensificar patrullajes en Manabí. La Fiscalía agilizó pericias para procesar a los detenidos.

Otros operativos ejecutados en Manabí

El operativo Apolo 21 asestó un golpe al crimen en Manabí, con 32 detenidos y decomisos clave. La Policía Nacional continúa investigaciones, mientras los ciudadanos exigen seguridad permanente.

Manabí registra 18 operaciones de alta escala contra el crimen organizado entre enero y julio de 2025, según el Ministerio del Interior. En junio, el operativo Apolo 16 en Chone decomisó 1.861 gramos de droga y capturó a 31 personas.

Los puertos de Manta y Guayaquil, estratégicos para el narcotráfico hacia Europa, enfrentan un aumento de actividades ilícitas. (22)