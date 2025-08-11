Gobierno de Ecuador reacciona a la nueva exigencia de Argentina sobre títulos médicos

El Gobierno de Ecuador reaccionó de forma inmediata a la decisión de Argentina de reconocer solo títulos médicos de universidades con acreditación de la Federación Mundial de Educación Médica (WFME).
Esta medida ha generado gran impacto, pues ninguna universidad ecuatoriana cuenta con este aval internacional.
Gobierno de Ecuador se pronuncia a través de la Cancillería
A través de un comunicado, la Cancillería ecuatoriana informó que la WFME ya acreditó al Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces).
Este organismo ahora evaluará a las 22 universidades del país que imparten la carrera de Medicina. Por consiguiente, en un próximo proceso se definirá qué instituciones obtendrán el respaldo de la WFME, un paso crucial para los títulos médicos Ecuador.
La Cancillería también indicó que las 22 universidades que ofrecen la carrera de Medicina en el país cumplen con exigentes estándares técnicos nacionales e internacionales. Esta declaración busca garantizar la solidez y calidad de la formación de los profesionales médicos del país.
Comunicado oficial |
Situación de estudiantes ecuatorianos en Argentina. pic.twitter.com/LFjhxYKUyO
— Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) August 10, 2025
Fraude en Examen Único de Residencias Médicas y sus consecuencias
Argentina tomó la decisión de reconocer solo títulos médicos de universidades con acreditación de la Federación Mundial de Educación Médica (WFME) el viernes 8 de agosto de 2025. Esto tras descubrir un fraude en el Examen Único de Residencias Médicas. Esta prueba permite a médicos extranjeros acceder a especializaciones en el sistema de salud argentino.
Los primeros puestos del reciente examen quedaron bajo sospecha, ya que médicos ecuatorianos obtuvieron resultados excepcionales que no concordaban con su historial académico.
Un caso en particular acaparó la atención: un aspirante ecuatoriano grabó la prueba con lentes inteligentes. Este escándalo de fraude aceleró la implementación de la nueva normativa impuesta por Argentina.
El caso derivó en una denuncia penal contra quienes participaron en la «trampa o fueron cómplices de la estafa».