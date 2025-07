Ginecóloga se negó a hacerle una ecografía a ‘La Flaca’ Guerrero previo a su diagnóstico de cáncer en etapa 3

María Teresa ‘La Flaca’ Guerrero contó a través de un video cómo descubrió que tiene cáncer de ovario en etapa 3, enfermedad que actualmente la tiene en tratamiento oncológico en el hospital Houston Methodist, de Estados Unidos.

Lo que más sorprendió en su relato es que una doctora se negó a hacerle una ecografía transvaginal que le permitiría revisar el estado de sus órganos sexuales internos, con la premisa de que ella «estaba bien».

‘La Flaca’ sabía que algo estaba mal

María Teresa inició su video contando que las primeras señales de que algo no estaba bien en ella las evidenció mientras participaba en el Ironman 7.3 de Cozumel, México, antes de ingresar a la segunda temporada de MasterChef Celebrity Ecuador. «En esa carrera iba primera en mi categoría, estaba feliz y cuando ya estaba corriendo en el kilómetro 5 me duele la barriga de una manera brutal. Yo ya venía medio inflamada, pero como que no me paraba mucha bola y decido meterme en estos baños portátiles. Cuando entro, veo sangre en mi caca. Yo dije es del esfuerzo que estaba haciendo en la carrera, pero igual me asusté«, narró ‘La Flaca’, añadiendo que decidió no seguir en la competencia.

Agregó que al llegar al hotel comenzó a investigar los síntomas en internet y todo apuntaba a que tenía la bacteria helicobacter pylori. «La semana siguiente me tenía que ir ya a Colombia a hacer MasterChef», destacó la presentadora ecuatoriana, detallando que unas pruebas médicas le confirmaron que tenía dicha bacteria.

La también actriz contó que durante todo el reality de cocina pasó con hinchazón y otros síntomas que no mejoraban pese a la ingesta de antibióticos. En dicho programa llegó hasta el TOP 5, terminando las grabaciones en diciembre.

La negativa de su doctora

‘La Flaca’ continuó narrando que tras MasterChef compitió en el Ironman de Monterrey, logrando el tercer lugar. Eso fue en marzo, momento en que decidió hacerse una revisión médica completa. «Yo le escribo a mi novio, yo vivía en Boulder, él ya estaba aquí en Texas trabajando en SpaceX. Y yo le digo ‘mira, no sé, hay algo raro, me voy a hacer el anual evaluation para que me chequeen todas'», precisó.

En ese momento fue cuando la evaluó una ginecóloga en Denver, quien le indicó que «no hacía falta» realizarse una ecografía transvaginal, que es el único examen que puede determinar a través de imágenes el estado de los ovarios, útero y demás órganos femeninos. «Me voy donde la ginecóloga en Denver y me dice ‘pero usted está perfecta, su mamografía está perfecta, su Papanicolau está perfecto’. Y le digo ‘me puede hacer una ecografía vaginal, un ultrasonido’. Y me dice ‘no, no hace falta, usted está perfecta, no tiene nada, no es necesario’, rememoró.

‘La Flaca’ fue diagnosticada en Ecuador

María Teresa agregó que su diagnóstico de cáncer en etapa 3 lo recibió en Ecuador, ya que su médico tratante se negaba a hacerle el ultrasonido pese a que ya registraba sangrados no normales dentro de su ciclo menstrual. «Aquí los gringos son una mamada, o sea me dicen que estoy bien, cuando yo no estoy bien«, contó que le dijo a su pareja ante de regresar a su país.

Añadió que primero recibió atención de una gastroenterólogo, quien inmediatamente le pidió ir a un ginecólogo. Ella acudió a Benny Blum, quien le realizó la ecografía y le dijo: «Flaca tienes unos tumores en los ovarios». Tras esa primera alarma, la presentadora se sometió a otros exámenes médicos y ese mismo día fue diagnosticada. «Ese mismo día, en la noche, me estaban diciendo que tenía cáncer (…) En ese momento, me temblaron las piernas», dijo.

Su mensaje más importante

María Teresa Guerrero culminó su video con un mensaje de prevención para todas las mujeres. «Lo que quiero decir con esto es que no dejen para mañana un examen tan importante como un ultrasonido vaginal. No importa que tengas 20, no importa que tengas 30. Hay chicas de 30 con cáncer ovario, hay niñas de 20 con cáncer de seno. Y siempre lo dejamos porque decimos, no, estamos jóvenes, no pasa nada», indicó.

«Si sientes algo, si sientes alguna bolita, si sientes que estás inflamada, exige un ultrasonido porque eso te puede salvar la vida«, recalcó la ecuatoriana de 47 años.