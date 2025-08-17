Gigi Mieles y su cambio de postura sobre la maternidad: “De aquí a un futuro, a mí sí me encantaría ser madre”

En una entrevista reciente para el programa ‘Los Hackers del Espectáculo’, la actriz e influencer manabita Gigi Mieles habló con sinceridad sobre su postura frente a la maternidad, un tema que ha generado mucha conversación entre sus seguidores y en redes sociales.

Hace algunos meses, ella fue contundente y afirmó: “Si la vida me lo da, está bien, pero si fuese por mí, no, nunca” al referirse a su deseo de tener hijos. Esta declaración provocó críticas y malentendidos, pues muchos pensaron que no le gustan los niños.

Cambio de mentalidad de Gigi Mieles

En esta ocasión, la actriz explicó que cuando le preguntaron eso, tenía como 21 y estaba pasando por otra etapa, destacando que en ese momento vivía una situación personal distinta que influyó en su respuesta.

Con madurez y desde una nueva etapa personal, Gigi Mieles aclaró: “De aquí a un futuro, a mí sí me encantaría. Yo amo a los niños, eso es otra cosa, la gente pensó que porque yo dije que no quería ser mamá, yo aborrecía a los niños. O sea, yo amo a los niños”, pronunció.

Esta afirmación desmiente cualquier idea errónea sobre su sentimiento hacia los más pequeños.

Factores que influyen

Por otra lado, Gigi Mieles manifestó que su indecisión actual para convertirse en madre responde también al contexto mundial: “Hay muchas cosas en el mundo, guerras, crisis económica, cambio climático. Eso también influye en mi forma de ver si quiero o no”, dijo.

Además, señaló que la maternidad no solo depende de ella, sino que requiere pensar en la pareja adecuada: “Hay que pensar si la persona que está a tu lado podría ser un buen papá o una buena mamá. Yo primero pienso en que ojalá llegue una persona buena, porque no pienso darle un mal padre a mi hijo o a mi hija”, explicó.

Consciente de que formar una familia implica madurez emocional y de pareja, Gigi Mieles desea compartir esa experiencia con alguien que ofrezca un ambiente sano para sus futuros hijos.