Fusión de sabores marca la colaboración entre Portoviejo y Manizales

El hogao, salsa tradicional de Manizales elaborada con cebolla, tomate, achiote, ajo y manteca de cerdo, destacó en un encuentro cultural y gastronómico en Portoviejo. El chef Jorge Jiménez y Daniela Fernández llegaron desde Colombia para explorar la experiencia de Portoviejo como Ciudad Creativa Gastronómica de la UNESCO. Este evento, realizado esta semana, marcó un intercambio de sabores y tradiciones entre ambas ciudades.

En el restaurante Las Melinas, ubicado en la parroquia Pueblo Nuevo, Jiménez preparó arepas con hogao, mientras las parroquias rurales de Portoviejo compartieron los sabores típicos de sus festivales. El chef afirmó que “fue un encuentro revelador”, destacando la unión entre pueblos hermanos a través de plátano, maíz, yuca y café, y subrayando que “sin tradición no hay innovación”. Estudiantes de Gastronomía de la Universidad Técnica de Manabí y las mujeres de Hermanas de Tierra se sumaron, mostrando su talento.

Colaboración cultural impulsa candidaturas UNESCO

El intercambio incluyó a mujeres de la agrupación Hermanas de Tierra, quienes presentaron un proyecto cultural en Pimpiguasí, financiado por el Premio Verde del Banco de Desarrollo del Ecuador. El hogao colombiano y el sombrero de Picoazá simbolizaron esta fusión de sabores y tradiciones, fortaleciendo a Portoviejo como referente internacional.

Manizales busca inspirarse en este modelo para su aspiración a Ciudad Creativa Gastronómica de la UNESCO. La delegación de Manizales llegó el martes 12 de agosto a Portoviejo para aprender cómo alcanzar este reconocimiento, según informó Daniela Fernández. Representante del Comité Sectorial Gastronómico de Manizales, que integra sectores público, privado y académico. Destacó que el intercambio es una oportunidad para su ciudad.

Agenda de actividades fue por cuatro días

Jorge Jiménez, chef de Manizales, resaltó coincidencias en platos como plátano, maíz y maní, enriqueciendo el diálogo gastronómico entre las delegaciones. La visita, que culminó este viernes 15 de agosto, incluyó reuniones y recorridos por el parque Las Vegas y el centro histórico de Portoviejo.

El miércoles 13 de agosto, la delegación participó en un seminario en el auditorio del museo Portoviejo, donde se detallaron los pasos para la nominación de Manizales como Ciudad Creativa Gastronómica. También recorrieron el “Mercadazo” en el mercado central, el Cerro Hojas Jaboncillo y realizaron un intercambio con gestores gastronómicos en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

El jueves 14, visitaron Pueblo Nuevo para una feria gastronómica con cocineros de las siete parroquias.

Cierre y proyección internacional en 2025

El viernes 15 de agosto, la delegación exploró la parroquia Crucita y la playa La Boca, presentando una muestra culinaria en el centro turístico comunitario. Participaron en otras actividades que reforzaron los lazos entre Portoviejo y Manizales, según la agenda municipal.

El alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, destacó que Portoviejo sirve como modelo para la nominación de Manizales como Ciudad Creativa Gastronómica. Expresó su confianza en que ambas ciudades estén presentes en el próximo encuentro de ciudades creativas en Marruecos, consolidando su colaboración internacional.