Fressia Villacreses denunció a los jueces que la sentenciaron a un año de presión

Fressia Villacreses, representante del Colectivo Pro Defensa del Aeropuerto Reales Tamarindos, presentó una denuncia formal ante el Consejo de la Judicatura, contra los jueces que la sentenciaron a un año de prisión por falso testimonio.

Los jueces pertenecen al Segundo Tribunal de Garantías Penales de Portoviejo.

El escrito fue presentado a las 12h40 de este viernes 15 de agosto y, según lo indicado por Villacreses en un comunicado, se enmarca en el ámbito disciplinario contra los jueces «que la han condenado a un año de prisión “como resultado de su defensa de un patrimonio fundamental para la ciudad: el aeropuerto Reales Tamarindos«.

Villacreses asegura que existen irregularidades en el proceso

Villacreses califica la sentencia como un atropello a los derechos ciudadanos y un claro desvío de los principios éticos que deben regir el sistema judicial ecuatoriano».

En el comunicado añade que «la condena responde a una serie de irregularidades que incluyen la violación del principio de imparcialidad y el incumplimiento del debido proceso, al haber dictado sentencia bajo consideraciones protervas».

“Este fallo no solo afecta mi libertad, sino que pone en entredicho la integridad de nuestras instituciones judiciales. Como defensora del aeropuerto, mi intención siempre ha sido proteger un patrimonio que pertenece a todos los manabitas. Estoy aquí para exigir justicia y restaurar la confianza en un sistema que no debe plegarse a intereses oscuros”, expresó Villacreses

Tribunal la sentenció a un año de prisión

El Segundo Tribunal de Garantías Penales de Portoviejo resolvió por unanimidad que Fressia Villacreses cometió falso testimonio. Esto, según el artículo 42, numeral 1, literal a del Código Orgánico Integral Penal (COIP), al presentar dos acciones constitucionales con el mismo objetivo: impedir la venta de un lote en el antiguo aeropuerto por parte de Portovivienda a Portoshops.

Villacreses confía en que el Consejo de la Judicatura actuará con diligencia y seriedad en la investigación de este caso. Espera que se tomen las acciones correctivas necesarias para garantizar la transparencia y la equidad en la administración de justicia.

Segunda demanda por indemnización

“El Colectivo Pro Defensa del Aeropuerto Reales Tamarindos reitera su compromiso en la defensa de este importante bien, y hace un llamado a la comunidad y a las autoridades para que se sumen a esta causa en pro del desarrollo y bienestar de Portoviejo”, finaliza el comunicado.

La activista ha informado que también enfrenta una demanda civil millonaria interpuesta por representantes de la empresa Portoshops. Este consorcio adquirió un terreno en el exaeropuerto para construir un centro comercial. La indemnización que piden, según Villacreses, es de 4,2 millones de dólares.