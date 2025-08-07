COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Deportes
Fútbol

France Football revela a los 30 nominados al Balón de Oro 2025: Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Erling Haaland, entre los elegidos

La edición 2025 promete una fuerte competencia y un relevo generacional que ya empieza a tomar forma.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
France Football revela a los 30 nominados al Balón de Oro 2025: Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Erling Haaland, entre los elegidos
Con cuatro de sus mejores talentos, Francia es uno de los países que más jugadores nominados tiene.
France Football revela a los 30 nominados al Balón de Oro 2025: Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Erling Haaland, entre los elegidos
Con cuatro de sus mejores talentos, Francia es uno de los países que más jugadores nominados tiene.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Es un agradecido con la vida que nació el 1 de noviembre del 1990 en el cantón Sucre, Manabí. Lic... Ver más

[email protected]

La revista France Football desveló oficialmente la lista de los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2025. Como cada año, el galardón más prestigioso del fútbol mundial reconocerá al mejor jugador de la temporada, y esta edición llega marcada por la consolidación de nuevos talentos y la ausencia, por segundo año consecutivo, de dos leyendas: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

El FC Barcelona cuenta con cuatro representantes: Lamine Yamal, Pedri, Lewandowski y Raphinha; mientras que el Real Madrid coloca en la nómina a Mbappé, Vinicius Jr. y Bellingham. El PSG es el club con mayor presencia, con nueve jugadores en competencia.

Además de esta distinción individual, durante la ceremonia del Balón de Oro se entregarán otros galardones como el Trofeo Kopa (mejor joven), el Trofeo Yashin (mejor arquero), el Premio Gerd Müller (máximos goleadores), el Trofeo Johan Cruyff (mejores entrenadores y clubes) y el Trofeo Sócrates, que reconoce la labor social de los futbolistas. Este año, por primera vez, todas estas categorías tendrán versión masculina y femenina.

La ceremonia se celebrará el lunes 22 de septiembre en París y será transmitida en vivo por la plataforma Disney+ en su Plan Premium para América Latina. Allí se conocerán los sucesores de Rodri y Aitana Bonmatí, quienes se alzaron con el Balón de Oro en 2024.

🔸 Lista completa de nominados al Balón de Oro 2025

  • Jude Bellingham

  • Ousmane Dembélé

  • Gianluigi Donnarumma

  • Désiré Doué

  • Denzel Dumfries

  • Serhou Guirassy

  • Viktor Gyökeres

  • Erling Haaland

  • Achraf Hakimi

  • Harry Kane

  • Khvicha Kvaratskhelia

  • Robert Lewandowski

  • Alexis Mac Allister

  • Lautaro Martínez

  • Kylian Mbappé

  • Scott McTominay

  • Nuno Mendes

  • Joao Neves

  • Michael Olise

  • Cole Palmer

  • Pedri

  • Raphinha

  • Declan Rice

  • Fabian Ruiz

  • Mohamed Salah

  • Virgil van Dijk

  • Vinicius Jr.

  • Vitinha

  • Florian Wirtz

  • Lamine Yamal

La carrera por el Balón de Oro está más abierta que nunca, con figuras que representan tanto la experiencia como el relevo generacional. París se prepara para coronar a una nueva estrella del fútbol mundial.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Atlético Mineiro de Alan Franco elimina a Flamengo de Gonzalo Plata en penales y avanza a cuartos de la Copa de Brasil

La defensa de Jair Bolsonaro recurre el arresto domiciliario y niega el incumplimiento de las medidas cautelares

¿Quién es Ana María Pesantes? Conoce a la nueva embajadora de Ecuador en Francia con visión en equidad

France Football revela a los 30 nominados al Balón de Oro 2025: Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Erling Haaland, entre los elegidos

Lo que debes saber sobre el estado de excepción en Ecuador: ¿Contempla o no toque de queda?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Atlético Mineiro de Alan Franco elimina a Flamengo de Gonzalo Plata en penales y avanza a cuartos de la Copa de Brasil

La defensa de Jair Bolsonaro recurre el arresto domiciliario y niega el incumplimiento de las medidas cautelares

¿Quién es Ana María Pesantes? Conoce a la nueva embajadora de Ecuador en Francia con visión en equidad

France Football revela a los 30 nominados al Balón de Oro 2025: Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Erling Haaland, entre los elegidos

Lo que debes saber sobre el estado de excepción en Ecuador: ¿Contempla o no toque de queda?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Atlético Mineiro de Alan Franco elimina a Flamengo de Gonzalo Plata en penales y avanza a cuartos de la Copa de Brasil

La defensa de Jair Bolsonaro recurre el arresto domiciliario y niega el incumplimiento de las medidas cautelares

¿Quién es Ana María Pesantes? Conoce a la nueva embajadora de Ecuador en Francia con visión en equidad

Lo que debes saber sobre el estado de excepción en Ecuador: ¿Contempla o no toque de queda?

Sicarios irrumpen en una vivienda del barrio La Paz, en Manta, y disparan contra sus ocupantes

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO