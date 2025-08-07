France Football revela a los 30 nominados al Balón de Oro 2025: Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Erling Haaland, entre los elegidos

La revista France Football desveló oficialmente la lista de los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2025. Como cada año, el galardón más prestigioso del fútbol mundial reconocerá al mejor jugador de la temporada, y esta edición llega marcada por la consolidación de nuevos talentos y la ausencia, por segundo año consecutivo, de dos leyendas: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.
El FC Barcelona cuenta con cuatro representantes: Lamine Yamal, Pedri, Lewandowski y Raphinha; mientras que el Real Madrid coloca en la nómina a Mbappé, Vinicius Jr. y Bellingham. El PSG es el club con mayor presencia, con nueve jugadores en competencia.
Además de esta distinción individual, durante la ceremonia del Balón de Oro se entregarán otros galardones como el Trofeo Kopa (mejor joven), el Trofeo Yashin (mejor arquero), el Premio Gerd Müller (máximos goleadores), el Trofeo Johan Cruyff (mejores entrenadores y clubes) y el Trofeo Sócrates, que reconoce la labor social de los futbolistas. Este año, por primera vez, todas estas categorías tendrán versión masculina y femenina.
La ceremonia se celebrará el lunes 22 de septiembre en París y será transmitida en vivo por la plataforma Disney+ en su Plan Premium para América Latina. Allí se conocerán los sucesores de Rodri y Aitana Bonmatí, quienes se alzaron con el Balón de Oro en 2024.
🔸 Lista completa de nominados al Balón de Oro 2025
-
Jude Bellingham
-
Ousmane Dembélé
-
Gianluigi Donnarumma
-
Désiré Doué
-
Denzel Dumfries
-
Serhou Guirassy
-
Viktor Gyökeres
-
Erling Haaland
-
Achraf Hakimi
-
Harry Kane
-
Khvicha Kvaratskhelia
-
Robert Lewandowski
-
Alexis Mac Allister
-
Lautaro Martínez
-
Kylian Mbappé
-
Scott McTominay
-
Nuno Mendes
-
Joao Neves
-
Michael Olise
-
Cole Palmer
-
Pedri
-
Raphinha
-
Declan Rice
-
Fabian Ruiz
-
Mohamed Salah
-
Virgil van Dijk
-
Vinicius Jr.
-
Vitinha
-
Florian Wirtz
-
Lamine Yamal
Here are the 2025 Ballon d’Or nominees!#ballondor pic.twitter.com/tehmbU4R0j
— Ballon d’Or (@ballondor) August 7, 2025
La carrera por el Balón de Oro está más abierta que nunca, con figuras que representan tanto la experiencia como el relevo generacional. París se prepara para coronar a una nueva estrella del fútbol mundial.