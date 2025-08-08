Fiscalía procesa a tres personas por receptación de vehículo robado en Santa Elena

La Policía Nacional aprehendió a Ronald Kevin M. M., Leonardo Daniel R. C., alias “Blanquito”, y Eddison Gabriel H. M., en la vía Espondylus, Manglaralto, Santa Elena, por el delito de receptación al circular en un vehículo robado, como parte de un operativo contra el crimen organizado.

En un operativo de control vehicular realizado el 6 de agosto de 2025 en la comuna Montañita, cantón Santa Elena, la Policía Nacional interceptó un automóvil sospechoso en la Ruta del Spondylus. Los ocupantes, identificados como Ronald Kevin M. M., Leonardo Daniel R. C. (alias “Blanquito”) y Eddison Gabriel H. M., desobedecieron la orden de detención y huyeron, desencadenando una persecución policial.

Tras ser alcanzados, los agentes constataron irregularidades en las placas, el motor y el chasis del vehículo, que estaba reportado como robado. La Fiscalía General del Estado procesó a los tres individuos por el delito de receptación. Este está tipificado en el artículo 202 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona con penas de seis meses a dos años de prisión.

Informe policial

Según informes de inteligencia policial, los sospechosos son miembros de la banda delincuencial “Los Lagartos”. Una banda conocida por actividades como robo de vehículos, secuestros extorsivos y sicariato en la provincia de Santa Elena. Leonardo Daniel R. C., alias “Blanquito”, lo señalaron como un objetivo de intermedio valor dentro de la organización.

En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, realizada en la Unidad Judicial Multicompetente de Manglaralto. La fiscal presentó pruebas contundentes: el parte policial, testimonios de los agentes aprehensores, la denuncia del propietario del vehículo robado y las evidencias ingresadas en cadena de custodia.

Prisión preventiva

La Jueza de Garantías Penales dictó prisión preventiva para los tres procesados a quienes los trasladaron a la Penitenciaría del Litoral. La instrucción fiscal, que durará 20 días, buscará esclarecer la participación de los sospechosos en la red criminal a quienes les hallaron el vehículo robado.

La provincia de Santa Elena, particularmente la Ruta del Spondylus, es un área estratégica para el crimen organizado debido a su ubicación costera y su cercanía a Guayas y Manabí, provincias también afectadas por la delincuencia.

Vinculados a varios delitos